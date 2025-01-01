void OnStart()

{

//--- definimos la cadena de origen con seis espacios a la izquierda

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- Mostramos la cadena de origen en el registro

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- eliminamos todos los espacios a la izquierda y mostramos en el registro el número de caracteres eliminados y la cadena resultante

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Resultado

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}