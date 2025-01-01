- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringTrimLeft
Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación desde el inicio de la cadena hasta el primer símbolo significativo. Cadena se modifica en el lugar.
|
int StringTrimLeft(
Parámetros
string_var
[in][out] Cadena que será recortada por la izquierda.
Valor devuelto
Devuelve el número de símbolos cortados.
Ejemplo:
|
void OnStart()
