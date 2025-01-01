//+------------------------------------------------------------------+

//| El asesor muestra MessageBox solicitando el trabajo subsiguiente |

//| al alcanzar el número indicado de transacciones con pérdidas |

//| Esperamos el número de barras indicado y mostramos MessageBox |

//| solicitando el trabajo subsiguiente. |

//| Para comprobar, basta abrir y cerrar manualmente con pérdidas |

//| varias posiciones, ya que para simplificar, el asesor no controla|

//| "sus" posiciones según el número mágico. |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- input parameters

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Max Loss deals

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Number of bars of advisor inactivity



//--- global variables

bool ExtFirstStart=true; // Bandera de primer inicio

bool ExtFlag=true; // Bandera de permiso de funcionamiento del asesor

uint ExtNumLoss; // Número de transacciones perdedoras consecutivas

datetime ExtTimeLastLoss; // Hora de la última operación de cierre de una posición perdedora



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- obtenemos el número de transacciones perdedoras consecutivas y la hora de la última operación de cierre de posición

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- determinamos cuántas barras han pasado desde la última posición perdedora cerrada en la serie

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- si es el primer inicio

if(ExtFirstStart)

{

//--- si el número especificado de barras ya ha pasado después de una serie de posiciones no rentables, establecemos la bandera de funcionamiento del asesor

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- si la bandera de funcionamiento del asesor se ha desactivado

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- si ha transcurrido el número de barras especificado tras una serie de posiciones perdedoras

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- mostramos la ventana MessageBox con el texto y el encabezado de ventana indicados

//--- la ventana de solicitud tiene dos botones Yes/No y un icono con un signo de interrogación.

//--- el botón Yes está seleccionado por defecto.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- si el código de retorno de MessageBox es un botón Yes pulsado, establecemos la bandera de funcionamiento del asesor

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- la bandera del asesor está desactivada, salimos de OnTick()

return;

}



//--- la bandera de funcionamiento del asesor está activada, el asesor funciona como se indica en el código siguiente

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- si el tipo de transacción es la adición de una operación a la historia

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- obtenemos el ticket de la transacción y seleccionamos una transacción de la lista según el ticket

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- si se trata de una transacción de salida del mercado, obtenemos el número de transacciones perdedoras consecutivas y la hora de la última transacción

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- si el número de transacciones perdedoras consecutivas es superior al valor especificado y se ha establecido la bandera de funcionamiento del asesor

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- mostramos la ventana MessageBox con el texto y el encabezado de ventana indicados

//--- la ventana de solicitud tiene dos botones Yes/No y un icono con un signo de exclamación.

//--- el botón No está seleccionado por defecto.

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- si el código de retorno de MessageBox es un botón No pulsado, quitamos la bandera de funcionamiento del asesor

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna el número de transacciones perdedoras consecutivas |

//| y la hora de la última operación de cierre |

//| de una posición perdedora |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- Seleccionamos la historia completa

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- en un ciclo a través de la lista de transacciones históricas obtenemos el ticket de la siguiente transacción

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- si la transacción no es de salida de la posición, pasamos a la siguiente

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- si el resultado del cierre de posición tiene un beneficio positivo, interrumpimos el ciclo

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- aumentamos el contador de transacciones consecutivas con beneficio negativo

res++;

//--- escribimos en la variable la hora máxima de la transacción (buscando la última)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- retorna el número de pérdidas consecutivas

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la bandera de cierre de una posición con pérdidas |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- obtenemos de la transacción los valores de las propiedades que afectan a los beneficios

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- retorna la bandera que indica que el valor total de las propiedades obtenidas es negativo

return(profit+comission+swap+fee<0);

}