Crea y visualiza la ventana de mensajes, también lo gestiona. La ventana de mensajes contiene un mensaje y encabezamiento, cualquier combinación de signos predefinidos y botones de dirección.

int  MessageBox(
   string  text,             // texto del mensaje
   string  caption=NULL,     // encabezamiento de la ventana
   int     flags=0           // define la combinación de botones en la ventana
   );

Parámetros

text

[in]  Texto que contiene mensaje para visualizar.

caption=NULL

[in]  Texto opcional para visualizar en el encabezamiento de la ventana del mensaje. Si este parámetro está vacío, en el encabezamiento de la ventana se mostrará el nombre del Asesor Experto.

flags=0

[in] Banderas opcionales que determinan la apariencia y comportamiento de la ventana de diálogo. Las banderas pueden ser una combinación de un grupo especial de banderas.

Valor devuelto

Si la función se ejecuta con éxito, el valor devuelto es uno de los valores del código de devolución MessageBox().

Nota

La función está prohibida en los indicadores de usuario, pues la llamada de MessageBox() interrumpe el funcionamiento del flujo de ejecución mientras se espera la respuesta del usuario. Y puesto que todos los indicadores de cada símbolo se ejecutan en un único flujo, semejante interrupción hará imposible el funcionamiento de todos los gráficos en todos los marcos temporales de este símbolo.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función MessageBox() no se ejecuta.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| El asesor muestra MessageBox solicitando el trabajo subsiguiente |
//| al alcanzar el número indicado  de transacciones con pérdidas    |
//| Esperamos el número de barras indicado y mostramos MessageBox    |
//| solicitando el trabajo subsiguiente.                             |
//| Para comprobar, basta abrir y cerrar manualmente con pérdidas    |
//| varias posiciones, ya que para simplificar, el asesor no controla|
//| "sus" posiciones según el número mágico.                         |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//--- input parameters
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // Max Loss deals
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // Number of bars of advisor inactivity
 
//--- global variables
bool     ExtFirstStart=true;             // Bandera de primer inicio
bool     ExtFlag=true;                   // Bandera de permiso de funcionamiento del asesor
uint     ExtNumLoss;                     // Número de transacciones perdedoras consecutivas
datetime ExtTimeLastLoss;                // Hora de la última operación de cierre de una posición perdedora
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- obtenemos el número de transacciones perdedoras consecutivas y la hora de la última operación de cierre de posición
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- determinamos cuántas barras han pasado desde la última posición perdedora cerrada en la serie
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//--- si es el primer inicio
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- si el número especificado de barras ya ha pasado después de una serie de posiciones no rentables, establecemos la bandera de funcionamiento del asesor
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//--- si la bandera de funcionamiento del asesor se ha desactivado
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
      //--- si ha transcurrido el número de barras especificado tras una serie de posiciones perdedoras
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
         //--- mostramos la ventana MessageBox con el texto y el encabezado de ventana indicados
         //--- la ventana de solicitud tiene dos botones Yes/No y un icono con un signo de interrogación.
         //--- el botón Yes está seleccionado por defecto.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
         //--- si el código de retorno de MessageBox es un botón Yes pulsado, establecemos la bandera de funcionamiento del asesor
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
      //--- la bandera del asesor está desactivada, salimos de OnTick()
      return;
     }
 
//---  la bandera de funcionamiento del asesor está activada, el asesor funciona como se indica en el código siguiente
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//--- si el tipo de transacción es la adición de una operación a la historia
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- obtenemos el ticket de la transacción y seleccionamos una transacción de la lista según el ticket
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
         //--- si se trata de una transacción de salida del mercado, obtenemos el número de transacciones perdedoras consecutivas y la hora de la última transacción
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//--- si el número de transacciones perdedoras consecutivas es superior al valor especificado y se ha establecido la bandera de funcionamiento del asesor
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
      //--- mostramos la ventana MessageBox con el texto y el encabezado de ventana indicados
      //--- la ventana de solicitud tiene dos botones Yes/No y un icono con un signo de exclamación.
      //--- el botón No está seleccionado por defecto.
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
      //--- si el código de retorno de MessageBox es un botón No pulsado, quitamos la bandera de funcionamiento del asesor
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna el número de transacciones perdedoras consecutivas       |
//| y la hora de la última operación de cierre                       |
//| de una posición perdedora                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//--- Seleccionamos la historia completa
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//--- en un ciclo a través de la lista de transacciones históricas obtenemos el ticket de la siguiente transacción
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
         //--- si la transacción no es de salida de la posición, pasamos a la siguiente
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
         //--- si el resultado del cierre de posición tiene un beneficio positivo, interrumpimos el ciclo
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
         //--- aumentamos el contador de transacciones consecutivas con beneficio negativo
         res++;
         //--- escribimos en la variable la hora máxima de la transacción (buscando la última)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//--- retorna el número de pérdidas consecutivas
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna la bandera de cierre de una posición con pérdidas        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//--- obtenemos de la transacción los valores de las propiedades que afectan a los beneficios
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//--- retorna la bandera que indica que el valor total de las propiedades obtenidas es negativo
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }