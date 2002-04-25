iBarShift

Busca la barra según la hora y fecha. La función retorna el índice de la barra en el que entra la hora y fecha especificada.

int iBarShift(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime time,

bool exact=false

);

Parámetros

symbol

[in] Nombre del símbolo del instrumento. NULL designa el símbolo actual.

timeframe

[in] Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT designa el periodo del gráfico actual.

time

[in] Valor de la hora y fecha para la búsqueda.

exact=false

[in] El valor retornado, si no se ha encontrado la barra para la hora y fecha indicadas. Con el valor exact=false iBarShift retorna el índice de la barra más próxima cuya hora y fecha de apertura sea menor a la indicada (time_open<time). Si no se ha encotrado esa barra (no hay historia posterior a la hora y fecha indicadas), la función retorna -1. Si exact=true, la barra más cercana no será buscada, y la función iBarShift retornará de inmediato -1.

Valor devuelto

índice de la barra en la que entran la hora y fecha indicadas. Si no existe ninguna barra para la hora y fecha indicadas (hay un "agujero" en la historia), la función retorna -1 o el índice de la barra más próxima (dependiendo del parámetro exact).

Ejemplo: