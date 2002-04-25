- Dirección de indexación en los arrays y series temporales
- Organización de acceso a los datos
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Busca la barra según la hora y fecha. La función retorna el índice de la barra en el que entra la hora y fecha especificada.
|
int iBarShift(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del símbolo del instrumento. NULL designa el símbolo actual.
timeframe
[in] Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT designa el periodo del gráfico actual.
time
[in] Valor de la hora y fecha para la búsqueda.
exact=false
[in] El valor retornado, si no se ha encontrado la barra para la hora y fecha indicadas. Con el valor exact=false iBarShift retorna el índice de la barra más próxima cuya hora y fecha de apertura sea menor a la indicada (time_open<time). Si no se ha encotrado esa barra (no hay historia posterior a la hora y fecha indicadas), la función retorna -1. Si exact=true, la barra más cercana no será buscada, y la función iBarShift retornará de inmediato -1.
Valor devuelto
índice de la barra en la que entran la hora y fecha indicadas. Si no existe ninguna barra para la hora y fecha indicadas (hay un "agujero" en la historia), la función retorna -1 o el índice de la barra más próxima (dependiendo del parámetro exact).
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+