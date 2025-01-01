Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLSetKernelArgMem
CLSetKernelArgMem
Establece el búfer OpenCL como parámetro de la función OpenCL.
bool CLSetKernelArgMem(
Parámetros
kernel
[in] Manejador para el kernel del programa OpenCL.
arg_index
[in] El número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.
cl_mem_handle
[in] Manejador para el búfer OpenCL.
Valor devuelto
En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().