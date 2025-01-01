DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLSetKernelArgMem 

CLSetKernelArgMem

Establece el búfer OpenCL como parámetro de la función OpenCL.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // manejador para el kernel del programa OpenCL
   uint  arg_index,        // número del argumento de la función OpenCL
   int   cl_mem_handle     // manejador del búfer OpenCL
   );

Parámetros

kernel

[in]  Manejador para el kernel del programa OpenCL.

arg_index

[in]  El número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.

cl_mem_handle

[in]  Manejador para el búfer OpenCL.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().