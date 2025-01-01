//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- en un ciclo infinito con comprobación de parada

while(!IsStopped())

{

//--- mostramos en el gráfico la hora local de la computadora

Comment("Time Local: ", TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

Sleep(16);

}

Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");



//--- ponemos orden

Comment("");

}