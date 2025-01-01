DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Comprobación de estadoIsStopped 

IsStopped

Comprueba el cierre forzoso de un programa mql5.

bool  IsStopped();

Valor devuelto

Devuelve true, si la variable de sistema _StopFlag contiene un valor distinto a 0. El valor no nulo se escribe en la variable _StopFlag, si ha llegado el comando de terminar la ejecución de un programa mql5. En este caso hay que terminar la ejecución cuanto antes, de lo contrario el programa será cerrado forzosamente desde el exterior dentro de 3 segundos.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- en un ciclo infinito con comprobación de parada
   while(!IsStopped())
     {
      //--- mostramos en el gráfico la hora local de la computadora
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- ponemos orden
   Comment("");
  }