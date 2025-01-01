- GetLastError
Comprueba el cierre forzoso de un programa mql5.
bool IsStopped();
Valor devuelto
Devuelve true, si la variable de sistema _StopFlag contiene un valor distinto a 0. El valor no nulo se escribe en la variable _StopFlag, si ha llegado el comando de terminar la ejecución de un programa mql5. En este caso hay que terminar la ejecución cuanto antes, de lo contrario el programa será cerrado forzosamente desde el exterior dentro de 3 segundos.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+