Convierte el valor del tipo entero a una cadena de longitud especificada y devuelve la cadena obtenida.

string  IntegerToString(
   long    number,              // número
   int     str_len=0,           // longitud de la cadena en la salida
   ushort  fill_symbol=' '      // relleno
   );

Parámetros

number

[in]  Número para conversión.

str_len=0

[in]  Longitud de la cadena. Si la longitud de la cadena obtenida resulta ser más de la especificada, la cadena no se recorta. Si la longitud de la cadena obtenida resulta ser menos de la especificada, los símbolos de relleno se añadirán a esta cadena por la izquierda.

fill_symbol=' '

[in]  Símbolo de relleno. Por defecto es un espacio.

Valor devuelto

Cadena.

 

Ejemplo:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- en un ciclo por DATA_TOTAL, mostramos las líneas con un índice divisible por 100
//--- en la línea se muestra el valor del índice en formato de cuatro caracteres
//--- si la longitud de la cadena es inferior a 4 caracteres, el valor del índice del ciclo
//--- en la línea va precedido de ceros a la izquierda
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
  resultado:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

Véase también

StringToInteger