- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
Convierte el valor del tipo entero a una cadena de longitud especificada y devuelve la cadena obtenida.
string IntegerToString(
Parámetros
number
[in] Número para conversión.
str_len=0
[in] Longitud de la cadena. Si la longitud de la cadena obtenida resulta ser más de la especificada, la cadena no se recorta. Si la longitud de la cadena obtenida resulta ser menos de la especificada, los símbolos de relleno se añadirán a esta cadena por la izquierda.
fill_symbol=' '
[in] Símbolo de relleno. Por defecto es un espacio.
Valor devuelto
Cadena.
Ejemplo:
#define DATA_TOTAL 1001
