Escribe el valor del parámetro del tipo int desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario.

uint  FileWriteInteger(
   int  file_handle,        // manejador del archivo
   int  value,              // valor para escribir
   int  size=INT_VALUE      // tamaño en bytes
   );

Parámetros

file_handle

[in]  Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

value

[in]  Valor entero.

size=INT_VALUE

[in]   Cantidad de bytes (hasta 4 inclusive) que hay que escribir. Están previstas las constantes siguientes: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 y INT_VALUE=4, de esta manera, la función puede escribir el valor entero del tipo char, uchar, short, ushort, int o uint.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve el número de bytes escritos.  El puntero de archivos se mueve a esta misma cantidad de bytes.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileWriteInteger.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros para obtener datos desde el terminal
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // par de divisas
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // período de tiempo
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos
//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo
input string             InpFileName="Trend.bin"// nombre del archivo
input string             InpDirectoryName="Data"// nombre de la carpeta
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- reseteamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- copiamos el precio de cierre para cada barra
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores de los precios de cierre. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copiamos el tiempo para cada barra
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar el valor del tiempo. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos el tamaño del búfer
   size=ArraySize(close_buff);
//--- abrimos el archivo para escribir los valores (si no existe, se crea automáticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);
      PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 
      int   up_down=0; // bandera de la tendencia
      int   arr_size;  // tamaño del array arr
      uchar arr[];     // array del tipo uchar
      //--- escribimos los valores de tiempo en el archivo
      for(int i=0;i<size-1;i++)
        {
         //--- comparamos los precios de cierre para la barra actual y la siguiente
         if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])
           {
            if(up_down!=1)
              {
               //--- escribimos los valores de la fecha en el archivo utilizando FileWriteInteger
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- primero escribimos el número de símbolos del array
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- escribimos los propios símbolos
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- cambiamos la bandera de la tendencia
               up_down=1;
              }
           }
         else
           {
            if(up_down!=-1)
              {
               //--- escribimos el valor de la fecha en el archivo utilizando FileWriteInteger
               StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);
               arr_size=ArraySize(arr);
               //--- primero escribimos el número de símbolos del array
               FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);
               //--- escribimos los propios símbolos
               for(int j=0;j<arr_size;j++)
                  FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);
               //--- cambiamos la bandera de la tendencia
               up_down=-1;
              }
           }
        }
      //--- cerramos el archivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Datos grabados, el archivo %s cerrado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Véase también

IntegerToString, StringToInteger, Tipos enteros