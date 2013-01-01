//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros para obtener datos desde el terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de divisas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tiempo

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos

//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo

input string InpFileName="Trend.bin"; // nombre del archivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- reseteamos el valor del error

ResetLastError();

//--- copiamos el precio de cierre para cada barra

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores de los precios de cierre. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copiamos el tiempo para cada barra

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar el valor del tiempo. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos el tamaño del búfer

size=ArraySize(close_buff);

//--- abrimos el archivo para escribir los valores (si no existe, se crea automáticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);

PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//---

int up_down=0; // bandera de la tendencia

int arr_size; // tamaño del array arr

uchar arr[]; // array del tipo uchar

//--- escribimos los valores de tiempo en el archivo

for(int i=0;i<size-1;i++)

{

//--- comparamos los precios de cierre para la barra actual y la siguiente

if(close_buff[i]<=close_buff[i+1])

{

if(up_down!=1)

{

//--- escribimos los valores de la fecha en el archivo utilizando FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- primero escribimos el número de símbolos del array

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- escribimos los propios símbolos

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- cambiamos la bandera de la tendencia

up_down=1;

}

}

else

{

if(up_down!=-1)

{

//--- escribimos el valor de la fecha en el archivo utilizando FileWriteInteger

StringToCharArray(TimeToString(time_buff[i]),arr);

arr_size=ArraySize(arr);

//--- primero escribimos el número de símbolos del array

FileWriteInteger(file_handle,arr_size,INT_VALUE);

//--- escribimos los propios símbolos

for(int j=0;j<arr_size;j++)

FileWriteInteger(file_handle,arr[j],CHAR_VALUE);

//--- cambiamos la bandera de la tendencia

up_down=-1;

}

}

}

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Datos grabados, el archivo %s cerrado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());

}