DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con gráficosChartSaveTemplate 

ChartSaveTemplate

Guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado.

bool  ChartSaveTemplate(
   long          chart_id,     // identificador del gráfico
   const string  filename      // nombre del archivo para guardar la plantilla
   );

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

filename

[in]  Nombre del archivo para guardar la plantilla. La extensión ".tpl" se añade al nombre del archivo de forma automática, no hace falta ponerla. La plantilla se guarda en la carpeta directorio_del_terminal\Profiles\Templates\, y puede ser utilizada también para la aplicación manual en el terminal. Si ya existe una plantilla con el mismo nombre, entonces su contenido será sobrescrito de nuevo.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Una plantilla permite guardar los ajustes del gráfico con todos los indicadores y objetos gráficos aplicados a él para que luego el usuario pueda aplicarla al otro gráfico.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Test_ChartSaveTemplate.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string               symbol="GBPUSD";  // símbolo del gráfico nuevo
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_H3// período de tiempo del gráfico nuevo
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- primero adjuntamos al gráfico los indicadores
   int handle;
//--- preparamos los indicadores para el uso
   if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return// fallo, entonces salimos
//--- colocamos el indicador en el gráfico actual, pero... en otra ventana :)
   if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))
     {
      PrintFormat("Fallo al adjuntar al gráfico %s/%s el indicador con el manejador=%d. Código del error %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  handle,
                  GetLastError());
      //--- finalizamos anticipadamente el trabajo del programa
      return;
     }
//--- actualizamos el gráfico para ver el indicador colocado
   ChartRedraw();
//--- encontraremos los dos últimos virajes del zigzag 
   double two_values[];
   datetime two_times[];
   if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))
     {
      PrintFormat("No se ha podido encontrar los dos últimos virajes en el indicador Zigzag!");
      //--- finalizamos anticipadamente el trabajo del programa
      return;
     }
//--- ahora adjuntamos el canal de desviación estándar
   string channel="StdDeviation Channel";
   if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))
     {
      PrintFormat("Fallo al crear el objeto %s. Código del error %d",
                  EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());
      return;
     }
   else
     {
      //--- el canal está creado, definimos el segundo punto de apoyo
      ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);
      //--- asignaremos al canal el texto de ayuda emergente
      ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");
      //--- actualizaremos el gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- guardaremos toda esta maravilla en la plantilla
   ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");
//--- abriremos nuevo gráfico y aplicaremos la plantilla guardada
   long new_chart=ChartOpen(symbol,period);
   //--- activaremos la opción de descripción emergente para los objetos gráficos
   ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);
   if(new_chart!=0)
     {
      //--- aplicaremos al gráfico nuevo la plantilla guardada
      ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");
     }
   Sleep(10000);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| crea el manejador del zigzag y asegura la disponibilidad de sus datos       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)
  {
   ResetLastError();
//--- el indicador Zigzag debe ubicarse en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Examples
   h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");
   if(h==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: Fallo al crear el manejador del indicador Zigzag. Código del error %d",
                  __FUNCTION__,GetLastError());
      return false;
     }
//--- cuando se crea el manejador del indicador, él necesita tiempo para calcular los valores
   int k=0; // número de intentos para conseguir la calculación del indicador
//--- esperamos el cálculo en el ciclo, hacemos una pausa de 50 millisegundos si el cálculo aún no está listo
   while(BarsCalculated(h)<=0)
     {
      k++;
      //--- mostramos el número de intentos
      PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);
      //--- esperamos 50 millisegundos hasta que el indicador se calcule
      Sleep(50);
      //--- si han sido más de 100 intentos, algo va mal
      if(k>100)
        {
         //--- avisamos sobre el problema
         PrintFormat("No se ha podido calcular el indicador con %d intentos!");
         //--- finalizamos anticipadamente el trabajo del programa
         return false;
        }
     }
//--- todo está listo, el indicador está creado y los valores están calculados
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  busca los dos últimos virajes del zigzag y coloca en los arrays        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)
  {
   double values[];         // array para obtener los valores del zigzag
   datetime times[];        // array para obtener el tiempo
   int size=100;            // tamaño de arrays
   ResetLastError();
//--- copiamos los 100 últimos valores del indicador
   int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);
//--- comprobamos cuántos se han copiado
   if(copied<100)
     {
      PrintFormat("%s: No se han copiado %d valores del indicador con el manejador=%d. Código del error %d",
                  __FUNCTION__,size,handle,GetLastError());
      return false;
     }
//--- definimos el orden de acceso al array como en una serie temporal
   ArraySetAsSeries(values,true);
//--- escribiremos aquí los números de las barras en las que se han encontrado los virajes
   int positions[];
//--- fijaremos los tamaños de arrays
   ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);
//--- contadores
   int i=0,k=0;
//--- empezamos a buscar los virajes
   while(i<100)
     {
      double v=values[i];
      //--- los valores vacíos no nos interesan
      if(v!=0.0)
        {
         //--- recordamos el número de la barra
         positions[k]=i;
         //--- recordamos el valor del zigzag en el viraje
         get_values[k]=values[i];
         PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);
         //--- aumentamos contadores
         k++;
         //--- si hemos encontrado dos virajes, rompemos el ciclo
         if(k>2) break;
        }
      i++;
     }
//--- definimos el orden de acceso a los arrays como en una serie temporal
   ArraySetAsSeries(times,true);   ArraySetAsSeries(get_times,true);
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)
     {
      PrintFormat("%s: Fallo al copiar %d valores desde CopyTime(). Código del error %d",
                  __FUNCTION__,size,GetLastError());
      return false;
     }
//--- encontraremos el tiempo de apertura de las barras en las que han sido encontrados los 2 últimos virajes
   get_times[0]=times[positions[1]];// el penúltimo valor se escribirá como el primer viraje
   get_times[1]=times[positions[2]];// el tercer valor desde el final será el segundo viraje
   PrintFormat("%s: el primero=%s,  el segundo=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));
//--- todo ha salido bien
   return true;
  }

Véase también

ChartApplyTemplate(), Recursos