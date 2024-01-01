//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input string symbol="GBPUSD"; // símbolo del gráfico nuevo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // período de tiempo del gráfico nuevo

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- primero adjuntamos al gráfico los indicadores

int handle;

//--- preparamos los indicadores para el uso

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // fallo, entonces salimos

//--- colocamos el indicador en el gráfico actual, pero... en otra ventana :)

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Fallo al adjuntar al gráfico %s/%s el indicador con el manejador=%d. Código del error %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- finalizamos anticipadamente el trabajo del programa

return;

}

//--- actualizamos el gráfico para ver el indicador colocado

ChartRedraw();

//--- encontraremos los dos últimos virajes del zigzag

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("No se ha podido encontrar los dos últimos virajes en el indicador Zigzag!");

//--- finalizamos anticipadamente el trabajo del programa

return;

}

//--- ahora adjuntamos el canal de desviación estándar

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("Fallo al crear el objeto %s. Código del error %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- el canal está creado, definimos el segundo punto de apoyo

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- asignaremos al canal el texto de ayuda emergente

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- actualizaremos el gráfico

ChartRedraw();

}

//--- guardaremos toda esta maravilla en la plantilla

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- abriremos nuevo gráfico y aplicaremos la plantilla guardada

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- activaremos la opción de descripción emergente para los objetos gráficos

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- aplicaremos al gráfico nuevo la plantilla guardada

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| crea el manejador del zigzag y asegura la disponibilidad de sus datos |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- el indicador Zigzag debe ubicarse en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Examples

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Fallo al crear el manejador del indicador Zigzag. Código del error %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- cuando se crea el manejador del indicador, él necesita tiempo para calcular los valores

int k=0; // número de intentos para conseguir la calculación del indicador

//--- esperamos el cálculo en el ciclo, hacemos una pausa de 50 millisegundos si el cálculo aún no está listo

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- mostramos el número de intentos

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- esperamos 50 millisegundos hasta que el indicador se calcule

Sleep(50);

//--- si han sido más de 100 intentos, algo va mal

if(k>100)

{

//--- avisamos sobre el problema

PrintFormat("No se ha podido calcular el indicador con %d intentos!");

//--- finalizamos anticipadamente el trabajo del programa

return false;

}

}

//--- todo está listo, el indicador está creado y los valores están calculados

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| busca los dos últimos virajes del zigzag y coloca en los arrays |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // array para obtener los valores del zigzag

datetime times[]; // array para obtener el tiempo

int size=100; // tamaño de arrays

ResetLastError();

//--- copiamos los 100 últimos valores del indicador

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- comprobamos cuántos se han copiado

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: No se han copiado %d valores del indicador con el manejador=%d. Código del error %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- definimos el orden de acceso al array como en una serie temporal

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- escribiremos aquí los números de las barras en las que se han encontrado los virajes

int positions[];

//--- fijaremos los tamaños de arrays

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- contadores

int i=0,k=0;

//--- empezamos a buscar los virajes

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- los valores vacíos no nos interesan

if(v!=0.0)

{

//--- recordamos el número de la barra

positions[k]=i;

//--- recordamos el valor del zigzag en el viraje

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- aumentamos contadores

k++;

//--- si hemos encontrado dos virajes, rompemos el ciclo

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- definimos el orden de acceso a los arrays como en una serie temporal

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: Fallo al copiar %d valores desde CopyTime(). Código del error %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- encontraremos el tiempo de apertura de las barras en las que han sido encontrados los 2 últimos virajes

get_times[0]=times[positions[1]];// el penúltimo valor se escribirá como el primer viraje

get_times[1]=times[positions[2]];// el tercer valor desde el final será el segundo viraje

PrintFormat("%s: el primero=%s, el segundo=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- todo ha salido bien

return true;

}