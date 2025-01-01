Manual de referencia de MQL5Conversión de datosStringToColor
Convierte una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color.
color StringToColor(
Parámetros
color_string
[in] Representación literal de un color del tipo "R,G,B" o nombre de uno de los colores Web predefinidos.
Valor devuelto
Valor del color.
Ejemplo:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
Véase también