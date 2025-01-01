StringToColor

Convierte una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color.

color StringToColor(

string color_string

);

Parámetros

color_string

[in] Representación literal de un color del tipo "R,G,B" o nombre de uno de los colores Web predefinidos.

Valor devuelto

Valor del color.

Ejemplo:

color str_color=StringToColor("0,127,0");

Print(str_color);

Print((string)str_color);

//--- cambiamos un poco el color

str_color=StringToColor("0,128,0");

Print(str_color);

Print((string)str_color);

Véase también

ColorToString, ColorToARGB