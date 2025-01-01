DocumentaciónSecciones
StringToColor

Convierte una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color.

color  StringToColor(
   string  color_string      // representación literal de color
   );

Parámetros

color_string

[in]  Representación literal de un color del tipo "R,G,B" o nombre de uno de los colores Web predefinidos.

Valor devuelto

Valor del color.

 

Ejemplo:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- cambiamos un poco el color
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

Véase también

ColorToString, ColorToARGB