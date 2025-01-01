DocumentaciónSecciones
Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // manejador para el contexto gráfico   
   uint&  image[],                       // matriz de píxeles de la imagen 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // anchura de la imagen en píxeles
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // altura de la imagen en píxeles
   int    image_offset_x=0,              // desplazamiento en X
   int    image_offset_y=0               // desplazamiento en Y
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

image

[out]  Matriz de píxeles de tamaño image_width*image_height en el formato ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  Anchura de la imagen en píxeles.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  Altura de la imagen en píxeles.

image_offset_x=0

[in]  Desplazamiento horizontal.

image_offset_y=0

[in]  Desplazamiento vertical.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().