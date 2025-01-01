DXContextGetColors

Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados.

bool DXContextGetColors(

int context,

uint& image[],

int image_width=WHOLE_ARRAY,

int image_height=WHOLE_ARRAY,

int image_offset_x=0,

int image_offset_y=0

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

image

[out] Matriz de píxeles de tamaño image_width*image_height en el formato ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in] Anchura de la imagen en píxeles.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in] Altura de la imagen en píxeles.

image_offset_x=0

[in] Desplazamiento horizontal.

image_offset_y=0

[in] Desplazamiento vertical.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().