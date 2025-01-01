- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetColors
Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados.
|
bool DXContextGetColors(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
image
[out] Matriz de píxeles de tamaño image_width*image_height en el formato ARGB.
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] Anchura de la imagen en píxeles.
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] Altura de la imagen en píxeles.
image_offset_x=0
[in] Desplazamiento horizontal.
image_offset_y=0
[in] Desplazamiento vertical.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().