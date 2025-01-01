FrameAdd

Añade un frame con datos. Hay 2 variantes de esta función.

1. Añadir datos desde un archivo

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. Añadir datos desde un array de cualquier tipo

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Parámetros

name

[in] Etiqueta pública frame. Se puede utilizarla para el filtro en la función FrameFilter().

id

[in] Identificador público del frame. Se puede utilizarlo para el filtro en la función FrameFilter().

value

[in] Valor numérico para escribir en el frame. Sirve para transmitir un solitario resultado del paso como en la función OnTester().

filename

[in] Nombre del archivo que contiene los datos para agregar al frame. El archivo debe ubicarse en la carpeta MQL5/Files.

data

[in] Array de cualquier tipo para la escritura en el frame. Se pasa por referencia.

Valor devuelto

Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().