- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsExist
Esta función comprueba la existencia de un archivo.
|
bool FileIsExist(
Parámetros
file_name
[in] Nombre del archivo a comprobar.
common_flag=0
[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local.
Valor devuelto
Devuelve true, si el archivo especificado existe.
Nota
El archivo comprobado puede resultar una subcarpeta. En este caso la función FileIsExist() devuelve false y en la variable _LastError se inscribe el error 5018 - "No es un archivo, sino una subcarpeta" (ver el ejemplo para la función FileFindFirst).
Por razones de seguridad el trabajo con los archivos en el lenguaje MQL5 se encuentra bajo un estricto control. Los archivos con los que se realizan las operaciones de archivos utilizando los medios del lenguaje MQL5 no pueden estar fuera del entorno protegido de archivos (file sandbox).
Si common_flag=FILE_COMMON, la función busca el archivo especificado en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files, de lo contrario la función lo busca en una carpeta local (MQL5\Files o MQL5\Tester\Files en caso de prueba).
Ejemplo:
|
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
Véase también