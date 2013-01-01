FileIsExist

Esta función comprueba la existencia de un archivo.

bool FileIsExist(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Parámetros

file_name

[in] Nombre del archivo a comprobar.

common_flag=0

[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local.

Valor devuelto

Devuelve true, si el archivo especificado existe.

Nota

El archivo comprobado puede resultar una subcarpeta. En este caso la función FileIsExist() devuelve false y en la variable _LastError se inscribe el error 5018 - "No es un archivo, sino una subcarpeta" (ver el ejemplo para la función FileFindFirst).

Por razones de seguridad el trabajo con los archivos en el lenguaje MQL5 se encuentra bajo un estricto control. Los archivos con los que se realizan las operaciones de archivos utilizando los medios del lenguaje MQL5 no pueden estar fuera del entorno protegido de archivos (file sandbox).

Si common_flag=FILE_COMMON, la función busca el archivo especificado en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files, de lo contrario la función lo busca en una carpeta local (MQL5\Files o MQL5\Tester\Files en caso de prueba).

Ejemplo:

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- fecha para archivos antiguos

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // variable para almacenar los nombres de archivos

string filter="*.txt"; // filtro para la búsqueda de archivos

datetime create_date; // fecha de creación del archivo

string files[]; // lista con los nombres de los archivos

int def_size=25; // tamaño del array por defecto

int size=0; // número de archivos

//--- adjudicar memoria para array

ArrayResize(files,def_size);

//--- recibir el manejador de búsqueda en la raíz de la carpeta local

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- comprobamos si la función FileFindFirst() se ha ejecutado con exito

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- repasamos los archivos en el ciclo

do

{

files[size]=file_name;

//--- aumentamos el tamaño del array

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- reseteamos el valor del error

ResetLastError();

//--- obtenemos la fecha de creación del archivo

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- comprobamos si el archivo es antiguo

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("¡El archivo %s ha sido eliminado!",file_name);

//--- eliminamos el archivo antiguo

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- cerramos el manejador de búsqueda

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Files not found!");

return;

}

//--- comprobamos qué archivos se han quedado

PrintFormat("Resultados:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("¡El archivo %s existe!",files[i]);

else

PrintFormat("¡El archivo %s ha sido eliminado!",files[i]);

}

}

Véase también

FileFindFirst