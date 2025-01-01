DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Indicadores personalizadosPlotIndexSetDouble 

PlotIndexSetDouble

Establece el valor de la propiedad correspondiente de línea correspondiente del indicador. La propiedad del indicador tiene que ser del tipo double.

bool  PlotIndexSetDouble(
   int     plot_index,     // índice del estilo gráfico
   int     prop_id,        // identificador de la propiedad
   double  prop_value      // valor que se establece
   );

Parámetros

plot_index

[in]  Índice de la representación gráfica

prop_id

[in]  Identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_value

[in]  Valor de la propiedad.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.