- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseRead
Ejecuta el paso a la siguiente entrada en el resultado de la solicitud.
bool DatabaseRead(
Parámetros
request
[in] Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().
Valor retornado
Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — el nombre del recuadro no ha sido establecido (línea vacía o NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — error interno en la base de datos;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — manejador no válido de la base de datos;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — error de ejecución de la solicitud;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — el recuadro no existe (no es un error, finalización normal).
