DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con la base de datosDatabaseRead 

DatabaseRead

Ejecuta el paso a la siguiente entrada en el resultado de la solicitud.

bool  DatabaseRead(
   int  request      // manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare
   );

Parámetros

request

[in]  Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().

Valor retornado

Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  el nombre del recuadro no ha sido establecido (línea vacía o NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — error interno en la base de datos;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    — manejador no válido de la base de datos;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                —  error de ejecución de la solicitud;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    — el recuadro no existe (no es un error, finalización normal).

Ver también

DatabasePrepare, DatabaseReadBind