ArrayInitialize

Esta función inicializa un array numérico usando un valor especificado.

For initialization of an array of char type

int ArrayInitialize(

char array[],

char value

);

For initialization of an array of short type

int ArrayInitialize(

short array[],

short value

);

For initialization of an array of int type

int ArrayInitialize(

int array[],

int value

);

For initialization of an array of long type

int ArrayInitialize(

long array[],

long value

);

For initialization of an array of float type

int ArrayInitialize(

float array[],

float value

);

For initialization of an array of double type

int ArrayInitialize(

double array[],

double value

);

For initialization of an array of bool type

int ArrayInitialize(

bool array[],

bool value

);

For initialization of an array of uint type

int ArrayInitialize(

uint array[],

uint value

);

Parámetros

array[]

[out] Array numérico que hay que inicializar.

value

[in] Nuevo valor que hay que asignar a todos los elementos del array.

Valor devuelto

Número de elementos.

Nota

La función ArrayResize() permite establecer el tamaño de un array con una cierta reserva para su futura expansión sin redistribución física de la memoria. Esto se implementa para mejorar el rendimiento, puesto que las operaciones de redistribución de la memoria son bastante lentas.

La inicialización del array usando la expresión ArrayInitialize(array, init_val) no significa la inicialización con el mismo valor de los elementos de la reserva adjudicada para este array. Con las futuras expansiones del tamaño del array array mediante la función ArrayResize() dentro de los márgenes de la reserva actual, al final del array se añadirán los elementos cuyos valores no estarán definidos, y en mayoría de las ocasiones no van a ser iguales a init_val.

Ejemplo: