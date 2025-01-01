- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
Esta función inicializa un array numérico usando un valor especificado.
For initialization of an array of char type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of short type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of int type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of long type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of float type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of double type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of bool type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of uint type
|
int ArrayInitialize(
Parámetros
array[]
[out] Array numérico que hay que inicializar.
value
[in] Nuevo valor que hay que asignar a todos los elementos del array.
Valor devuelto
Número de elementos.
Nota
La función ArrayResize() permite establecer el tamaño de un array con una cierta reserva para su futura expansión sin redistribución física de la memoria. Esto se implementa para mejorar el rendimiento, puesto que las operaciones de redistribución de la memoria son bastante lentas.
La inicialización del array usando la expresión ArrayInitialize(array, init_val) no significa la inicialización con el mismo valor de los elementos de la reserva adjudicada para este array. Con las futuras expansiones del tamaño del array array mediante la función ArrayResize() dentro de los márgenes de la reserva actual, al final del array se añadirán los elementos cuyos valores no estarán definidos, y en mayoría de las ocasiones no van a ser iguales a init_val.
Ejemplo:
|
void OnStart()