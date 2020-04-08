Inicio
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (316)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quantum Queen, la más reciente y poderosa incorporación a la familia Quantum de Asesores Expertos. ¿Mi especialidad? ORO. Sí, opero el par XAUUSD con precisión y confianza, brindándoles oportunidades de trading inigualables en el brillante mercado del oro. Estoy aquí para demostrar que soy el Asesor Experto en trading de oro más avanzado jamás creado. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal H1-M15 (cualquiera) Tipo Inteligencia Artificial Soporte de operaciones de una sola orden SÍ Depósito mínimo 500   USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con CUALQUIER bróker SÍ (soporta bróker de 2 o 3 dígitos. Cualquier moneda de la cuenta. Cualquier nombre de símbolo. Cualquier zona horaria GMT.) Ejecutar sin configuración previa SÍ Si te interesa la inteligencia artificial en el trading, suscríbete a mi canal. Investigo los últimos avances en aprendiza
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y disciplina. Quantum King EA   r
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.04 (24)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (20)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (3)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   y Quantum King   gratis.*** Pregunta en privado para más
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.63 (35)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (34)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.45 (195)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Remstone
Remstone
5 (6)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo. ¡Únase a una comuni
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Asesores Expertos
Canal de trading con Asesores Expertos de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al tanto de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14,000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. - SEÑAL REAL Riesgo bajo: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Alto riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Las instrucciones de instalación completas para que EA AI Gold Sniper funcione correctamente están actualizada
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.42 (65)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]  ,  [ Trial ] Cuentas recomendadas: Estándar con alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo con la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  ¡Gracias a la función de establecer la estrategia de entrada mediante un Indicador Personalizado, no necesitarás comprar más EAs! Este EA es un algoritmo avanzado de trading que combina la e

Jan Stancel Jan Stancel
4.43 (7)
JS SmartGrid Signal MG01 1 718% incremento desde 2024 Fiabilidad  96% Trading algorítmico 146 Copiar por 30 USD al mes
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.81 (9)
NoPain MT5 1 575% incremento desde 2021 Fiabilidad  8% Trading algorítmico 68 Copiar por 30 USD al mes
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
3.67 (2)
TTM Stable Run 655 5 874% incremento desde 2021 Fiabilidad  97% Trading algorítmico 10 Copiar por 30 USD al mes
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 375% incremento desde 2025 Fiabilidad  95% Trading algorítmico 11 Copiar por 30 USD al mes
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 244% incremento desde 2024 Fiabilidad  98% Trading algorítmico 8 Copiar por 30 USD al mes
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 14 201% incremento desde 2022 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 21 Copiar por 40 USD al mes
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.14 (7)
MCA100 1 075% incremento desde 2023 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 32 Copiar por 30 USD al mes
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.47 (5)
NeroSignal 915% incremento desde 2024 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 13 Copiar por 60 USD al mes
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 2 195% incremento desde 2025 Fiabilidad  89% Trading algorítmico 26 Copiar por 30 USD al mes
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 745% incremento desde 2024 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 10 Copiar por 50 USD al mes

Equinix LD4
London, UK
51.5235, -0.636
Equinix NY4
New York, US
40.7765, -74.072
Equinix SP3
Sau Paulo, Brazil
-23.4663, -46.8634
Equinix HK1
Hong Kong
22.3656, 114.1171
Servers.com AMS1
Amsterdam, Netherlands
52.3918, 4.665
Servers.com MOW1
Moscow, Russia
55.736, 37.721
Falkenstein FSN1
Falkenstein, Germany
50.4788, 12.3327
Interxion FRA3/FRA8
Frankfurt, Germany
52.3918, 4.665
Aurora 1
Chicago, US
42.0011, -87.9571
Mumbai
Mumbai, India
19.1131, 72.8925
Johannesburg
Johannesburg, South Africa
-25.9305, 28.1362
Singapore
Singapore
1.3226704, 103.9186452

Ea con los indicadores dpo y rsi
30 - 200 USD
indicadores utilizados: dpo ( detrended price oscilator) parametro de entrada periodo 12, aplicado al cierre, escala minima fija de -10 y maxima de 10, niveles de 7, 3,0,-3,-7 rsi parametro de entrada 7 aplicado al cierre niveles 20, 80 y 50, escala minima. fija 0 y maxima de 100 (todos los parametros se deben poder cambiar en el ea) operaciones de apertura compra el rsi actua de filtro solo se hacen operaciones
10 Solicitudes
(1) MQL5 Asesores Expertos
Copiadora comercial
30 - 200 USD
Necesito crear un EA, que sea un copiador de operaciones de un terminal a otro terminal MT5. Para ello necesito que se cumplan las siguientes exigencias: - Ha de crearse una versión master y otra slave, es decir, uno que se instale donde vaya a crearse las operaciones, y otro, donde se copien y una terminar o c panel para dar permisos a copiar El tamaño del lote utilizado en la cuenta de copia se basa en la
5 Solicitudes
(1) MQL5 Asesores Expertos Fórex Acciones
Optimizar algoritmo propio de scalping basado en momentum 28 pares Fx
30+ USD
Optimización del núcleo estratégico de algoritmo propio con enfoque en mejoras estratégicas: Busco un desarrollador experto que pueda mejorar el desempeño de un algoritmo propio basado en métricas personalizadas manteniendo la estructura de base actual. De las pruebas hechas hasta ahora, tengo la sensación de que funciona mejor de lo que dicen los backtests y no sé por qué ni cómo solucionarlo. Características
4 Solicitudes
(1) MQL5 Asesores Expertos Asesoramiento Fórex Depuración de robots/indicadores Optimización de estrategias
Nesecito un robot que reconozca de 4 a 5 o 6 velas con cuerpo
30 - 70 USD
necesito un robot que reconozca de 4 a 5 o 6 velas con cuerpo grande del mismo color y tome una entrada en sentido contrario con un Fibonacci con los siguientes niveles 0.0/25.0/38.0/46.0/55.0/665.0/78.5/100/107.0/120.0/130.0/150.0/180.0 que tome la entrada en 78.8 su ganancia en 55.0 y que la perdida la pueda establecer yo ,la estrategia tiene que ser apta para toda temporalidad (recuerda que el Fibonacci tiene que
16 Solicitudes
MQL5 Asesores Expertos Fórex
MQL4 to MQL5 - Bot with Obsolete Wrapper
30 - 200 USD
Problem: - Working bot in MQL4 (1200 lines) - 2020 wrapper (mt5_lib.mqh + mt5_orders.mqh) doesn't compile in current MT5 - .ex5 works perfectly in MT5 - the issue is COMPILATION only - Need to add 8 inputs for symbol translation Current Situation: ✅ .ex5 works fine in current MT5 ❌ Cannot compile due to obsolete wrappers ❌ Cannot modify parameters ❌ Urgent: need to add symbol mapping Key Point: - If you have
13 Solicitudes
MQL5 Asesores Expertos
Configuración de MQL5 Cloud Agent en servidor Linux con Wine para nodo rentable
30+ USD
Busco un experto con experiencia real en MQL5 Cloud Network y administración de servidores Linux para configurar un nodo completo en un servidor dedicado de alquiler con 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento ubicado en Europa central. Qué necesito : Instalar Wine estable en Linux y ejecutar el MQL5 Cloud Agent. Configurar el agente para usar todos los threads disponibles de manera continua y estable . Crear scripts
3 Solicitudes
(1) MQL5 Lo demás

Trading Algorítmico
Trading Algorítmico
Descubre cómo mejorar tu proyecto de MetaTrader 5 organizado con técnicas avanzadas de programación orientada a objetos. Aprenda a ampliar funcionalidades de clase sin comprometer el código principal utilizando herencia y punteros en desarrollos paralelos.
SmartMass Indicator (spanish)
SmartMass Indicator (spanish)
GBPUSD. W42 (Q4M1W3). Análisis Técnico y Pronóstico Análisis Técnico GBPUSD – Diario (D1) El par GBPUSD continúa mostrando un comportamiento lateral cerca de una zona de resistencia histórica comprendida entre 1.3726 y 1.4001, nivel que se remonta a jun
Forecast and Levels
Forecast and Levels
And it is the chart of USD/CAD for the price movement during and immediate after this news event: Canada Foreign Securities Purchases
Something Interesting
Something Interesting
The other indicator made by Mladen for CodeBase (free to download by source code and free to use): T3 veocity tape - indicator for MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/en/code/24648
Trend Scalper
Trend Scalper
The Advanced Trend Scalper indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal a
FREE EA Factory
FREE EA Factory
⚠ User Info ⚠ Sector: Crypto instruments Full name of the instrument: BITCOINCASH Optimization starts: 2022-12-7 Optimization ends: 2025-10-19 Orders: 68 Trade direction: BUY & SELL Description: Robot for instrument BITCOINCASH, timeframe H1 Bonu
MT5 Set Files
MT5 Set Files
New Set Files – Grid Volatility V1.20 I’m sharing a new collection of 21 set files (7 symbols 3 risk levels: Low, Medium, High) optimized for version 1.20 of Grid Volatility. These sets include the new parameters: • Virtual leverage control (0 = accou
New Gadgets and Game Tech News
New Gadgets and Game Tech News
Anthropic's Claude now integrates with Microsoft 365, adds enterprise search across productivity tools - https://www.anthropic.com/news/productivity-platforms
Fast scalp ai signal
Fast scalp ai signal
Two Ways to Join the Elite: 1⃣ Monthly VIP Access: Only $35/month for premium signals that give you the edge. 2⃣ Exclusive L Bank Offer: Sign up via our link, maintain a $100 balance, and dive into the action! Ready to dominate the crypto game? Click no
ATy Gold and BTC
ATy Gold and BTC
Two Ways to Join the Elite: 1⃣ Monthly VIP Access: Only $35/month for premium signals that give you the edge. 2⃣ Exclusive L Bank Offer: Sign up via our link, maintain a $100 balance, and dive into the action! Ready to dominate the crypto game? Click no
Algo Trading
Algo Trading
Candlestick patterns offer simplicity for traders, but traditional charts often miss critical movements due to rigid timeframes. Introducing "metabars," which span multiple bars, allows for more dynamic chart interpretations. This innovative approach harne
AI Trading Solutions
AI Trading Solutions
AI Trading Station DEMOs Hello everyone. I see a lot of new subscribers in the last few days. As a token of my appreciation, I have decided to make a special time limited promo offer. 40% discount for 1 year subscription to AI Trading Station. Only 149$

preview
Implementación de los cierres parciales en MQL5

Implementación de los cierres parciales en MQL5

En este artículo se desarrolla una clase para gestionar cierres parciales en MQL5 y se integra dentro de un EA de order blocks. Además, se presentan pruebas de backtest comparando la estrategia con y sin parciales, analizando en qué condiciones su uso puede maximizar y asegurar beneficios. Concluimos que especialmente en estilos de trading orientados a movimientos más amplios, el uso de parciales podría ser beneficioso.
preview
Dominando los registros (Parte 3): Exploración de controladores para guardar registros

Dominando los registros (Parte 3): Exploración de controladores para guardar registros

En este artículo, exploraremos el concepto de controladores en la librería de registro, comprenderemos cómo funcionan y crearemos tres implementaciones iniciales: Console, Database y File. Cubriremos todo, desde la estructura básica de los controladores hasta las pruebas prácticas, preparando el terreno para su plena funcionalidad en futuros artículos.
preview
Modelos ocultos de Markov para la predicción de la volatilidad siguiendo tendencias

Modelos ocultos de Markov para la predicción de la volatilidad siguiendo tendencias

Los modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models, HMM) son potentes herramientas estadísticas que identifican los estados subyacentes del mercado mediante el análisis de los movimientos observables de los precios. En el ámbito bursátil, los HMM mejoran la predicción de la volatilidad y proporcionan información para las estrategias de seguimiento de tendencias mediante la modelización y la anticipación de los cambios en los regímenes de mercado. En este artículo, presentaremos el procedimiento completo para desarrollar una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza HMM para predecir la volatilidad como filtro.
preview
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 7): Signal Pulse EA

Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 7): Signal Pulse EA

Aproveche todo el potencial del análisis multitemporal con «Signal Pulse», un asesor experto MQL5 que integra las bandas de Bollinger y el oscilador estocástico para ofrecer señales de trading precisas y de alta probabilidad. Descubra cómo implementar esta estrategia y visualizar eficazmente las oportunidades de compra y venta utilizando flechas personalizadas. Ideal para operadores que buscan mejorar su capacidad de juicio mediante análisis automatizados en múltiples marcos temporales.
preview
Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 6): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con las funciones de última orden pendiente completada

Kit de herramientas de negociación MQL5 (Parte 6): Ampliación de la libreria EX5 de gestión del historial con las funciones de última orden pendiente completada

Aprenda a crear un módulo EX5 de funciones exportables que consultan y guardan datos de forma fluida para el pedido pendiente completado más recientemente. En esta guía paso a paso, mejoraremos la librería History Management EX5 desarrollando funciones específicas y compartimentadas para recuperar las propiedades esenciales de la última orden pendiente completada. Estas propiedades incluyen el tipo de orden, el tiempo de configuración, el tiempo de ejecución, el tipo de ejecución y otros detalles críticos necesarios para la gestión y el análisis eficaces del historial de operaciones de las órdenes pendientes.
preview
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 52): Accelerator Oscillator (AC)

Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 52): Accelerator Oscillator (AC)

El Accelerator Oscillator es otro indicador de Bill Williams que sigue la aceleración del impulso del precio y no solo su ritmo. Aunque es muy similar al oscilador Awesome que analizamos en un artículo reciente, busca evitar los efectos de retraso centrándose más en la aceleración que en la velocidad. Como siempre, examinamos qué patrones podemos obtener de esto y también qué importancia podría tener cada uno de ellos en el trading a través de un asesor experto creado por el Asistente MQL5 (MQL5 Wizard).
preview
Cambiando a MQL5 Algo Forge (Parte 4): Trabajamos con versiones y lanzamientos

Cambiando a MQL5 Algo Forge (Parte 4): Trabajamos con versiones y lanzamientos

Continuaremos el desarrollo del proyecto Simple Candles y Adwizard describiendo los matices del uso del sistema de control de versiones y el repositorio MQL5 Algo Forge.
preview
Dominando los registros (Parte 2): Formateo de registros

Dominando los registros (Parte 2): Formateo de registros

En este artículo, exploraremos cómo crear y aplicar formateadores de registros en la biblioteca. Veremos todo, desde la estructura básica de un formateador hasta ejemplos de implementación práctica. Al finalizar, tendrás el conocimiento necesario para formatear registros dentro de la biblioteca y comprenderás cómo funciona todo detrás de escena.
preview
Métodos de conjunto para mejorar las tareas de clasificación en MQL5

Métodos de conjunto para mejorar las tareas de clasificación en MQL5

En este artículo, presentamos la implementación de varios clasificadores de conjunto en MQL5 y analizamos su eficacia en diferentes situaciones.