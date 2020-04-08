Tienda de Aplicaciones
Cada día en el escaparate del Mercado MQL5 aparecen decenas de nuevas aplicaciones para el comercio automatizado. Elija entre los 10 000 productos el que más le convenga y olvídese de operaciones rutinarias innecesarias.
¡Venda sus programas de trading algorítmico en nuestro Mercado, la tienda más grande de aplicaciones comerciales para tráders!
Señales Comerciales
Elija el sistema comercial que mejor le convenga y formalice la suscripción al mismo con solo un par de clics. Todas las señales monitoreadas vienen acompañadas con una detallada estadística e historial de trading.
Conviértase en Proveedor de señales comerciales y venda suscripciones amiles de tráders de todo el mundo. ¡Nuestro servicio le permitirá ganarse un buen dinero con una estrategia rentable incluso si dispone de un pequeño capital inicial!
VPS fórex para MetaTrader 4/5
London, UK
51.5235, -0.636
New York, US
40.7765, -74.072
Sau Paulo, Brazil
-23.4663, -46.8634
Hong Kong
22.3656, 114.1171
Amsterdam, Netherlands
52.3918, 4.665
Moscow, Russia
55.736, 37.721
Falkenstein, Germany
50.4788, 12.3327
Frankfurt, Germany
52.3918, 4.665
Chicago, US
42.0011, -87.9571
Mumbai, India
19.1131, 72.8925
Johannesburg, South Africa
-25.9305, 28.1362
Singapore
1.3226704, 103.9186452
Trabajo para los freelancers
Encargue a desarrolladores experimentados un indicador técnico para su estrategia comercial, un robot u otro programa cualquiera para la plataforma MetaTrader.
Los profesionales del trading algorítmico de Freelance reciben cientos de encargos, así como el pago garantizado del trabajo realizado y la posibilidad de retirar instantáneamente el dinero ganado a través del sistema de pago que le resulte más cómodo.
Nuevo en los Chats
Chat with your colleagues, discuss new ideas in groups, subscribe to useful channels and create your own ones to share your experience
Foro de Operadores
Formule preguntas sobre análisis técnico, discuta sobre sistemas comerciales y mejore sus hablidades de programación de estrategias comerciales en el lenguaje MQL5.
Contacte con tráders de todo el mundo en el foro e intercambie experiencias, también podrá ayudar a los principiantes con sus propias respuestas: nuestra comunidad se desarrolla junto con usted.
Artículos sobre comercio en los mercados financieros
Aprenda a crear sus propios indicadores técnicos y robots comerciales siguiendo los ejemplos de los artículos que otros tráders escriben para usted.
Comparta su experiencia en el comercio y la programación con los principiantes del trading algorítmico ¡escriba un artículo sobre ello y nosotros lo traduciremos a 10 idiomas, y además le pagaremos $200!