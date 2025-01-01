DXShaderTexturesSet

Establece las texturas para el sombreador.

bool DXShaderTexturesSet(

int shader,

const int& textures[]

);

Parámetros

shader

[in] Manejador del sombreador creado en DXShaderCreate().

textures[]

[in] Matriz de los manejadores de texturas creados con la ayuda de DXTextureCreate().

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El tamaño de la matriz de texturas debe ser igual al número de objetos Texture2D declarados en el código del sombreador.