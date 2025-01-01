DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

Limpia el búfer de profundidad.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // manejador para el contexto gráfico 
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

La función DXContextClearDepth() puede usarse para limpiar el búfer de profundidad antes de dibujar el siguiente frame.