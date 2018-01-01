- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarValueById
Obtiene la descripción del valor del evento según su identificador.
|
bool CalendarValueById(
Parámetros
value_id
[in] Identificador del valor del evento.
value
[out] Variable del tipo MqlCalendarValue para obtener el valor del evento. Vea el siguiente ejemplo de procesamiento de eventos del calendario.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false. Para obtener información sobre el error, necesitamos llamar la función GetLastError(). Posibles errores:
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (error general del sistema de ejecución),
- 5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (el país no ha sido encontrado),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (se ha superado el límite de solicitud por tiempo).
Observación
Todas las funciones para trabajar con el Calendario Económico utilizan la hora del servidor comercial (TimeTradeServer). Esto significa que la hora en la estructura MqlCalendarValue y los parámetros de entrada de hora en las funciones CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory se establecen en el huso horario del servidor comercial, y no en la hora local del usuario.
La estructura MqlCalendarValue proporciona un método para obtener e comprobar valores a partir de los campos actual_value, forecast_value, prev_value y revised_prev_value. Si el valor del campo no está definido, éste almacenará el valor LONG_MIN (-9223372036854775808).
Es necesario tener en cuenta que los valores de estos campos se almacenan multiplicados por un factor de un millón. Eso quiere decir que cuando las funciones CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent y CalendarValueLast reciben valores en MqlCalendarValue, es necesario comprobar que los valores LONG_MIN de esos campos son idénticos; y si el valor está definido en el campo, para obtener el valor, el valor del campo debe dividirse entre 1000 000 (un millón). Otra forma de obtener valores es verificar y obtener valores mediante funciones de la propia estructura MqlCalendarValue.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ver también
CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent, CalendarValueLast