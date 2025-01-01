ColorToString

Conversión de un valor de colores a una cadena del tipo "R,G,B".

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Parámetros

color_value

[in] Valor del color en la variable del tipo color.

color_name

[in] La señal de necesidad de devolver el nombre del color, si el valor del color coincide con una de las constantes de color predefinidas.

Valor devuelto

Representación literal de color como "R,G,B", donde R, G y B son constantes decimales de 0 a 255 convertidas a una cadena. Si el parámetro color_name=true está definido, se intenta convertir el valor del color al nombre del color.

Ejemplo:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // color verde

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // recibir constante de color

Print(clr);

Véase también

StringToColor, ColorToARGB