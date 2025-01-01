- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
Conversión de un valor de colores a una cadena del tipo "R,G,B".
string ColorToString(
Parámetros
color_value
[in] Valor del color en la variable del tipo color.
color_name
[in] La señal de necesidad de devolver el nombre del color, si el valor del color coincide con una de las constantes de color predefinidas.
Valor devuelto
Representación literal de color como "R,G,B", donde R, G y B son constantes decimales de 0 a 255 convertidas a una cadena. Si el parámetro color_name=true está definido, se intenta convertir el valor del color al nombre del color.
Ejemplo:
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // color verde
Véase también