DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Conversión de datosColorToString 

ColorToString

Conversión de un valor de colores a una cadena del tipo "R,G,B".

string  ColorToString(
   color  color_value,     // valor de color
   bool   color_name       // mostrar nombre de color o no
   );

Parámetros

color_value

[in]  Valor del color en la variable del tipo color.

color_name

[in]  La señal de necesidad de devolver el nombre del color, si el valor del color coincide con una de las constantes de color predefinidas.

Valor devuelto

Representación literal de color como "R,G,B", donde R, G y B son constantes decimales de 0 a 255 convertidas a una cadena. Si el parámetro color_name=true está definido, se intenta convertir el valor del color al nombre del color.

 

Ejemplo:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // color verde
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // recibir constante de color
   Print(clr);

Véase también

StringToColor, ColorToARGB