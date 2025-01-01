Comment

Visualiza el comentario definido por el usuario en la esquina superior izquierda del gráfico.

void Comment(

argument,

...

);

Parámetros

...

[in] Cualquieres valores separados por comas. Para separar la información mostrada en varias líneas se puede usar el símbolo de avance de líneas "

" o "\r

". El número de parámetros no puede superar 64. La longitud total del mensaje a mostrar (inclusive los símbolos auxiliares invisibles) no podrá superar 2045 símbolos (los que sobran van a ser cortados a la hora de ser mostrados).

Valor devuelto

No hay valor devuelto

Nota

No se puede pasar los arrays a la función Comment(). Los arrays tienen que imprimirse elemento por elemento.

Los datos del tipo double se visualizan con la precisión de hasta 16 dígitos decimales después del punto, además, los datos pueden ser visualizados en el formato tradicional o científico, dependiendo de cuál de ellos va a ser más compacto. Los datos del tipo float se visualizan con 5 dígitos decimales después del punto. Para visualizar los números reales con otra precisión o en un formato explícitamente especificado hay que usar la función DoubleToString().

Los datos del tipo bool se visualizan como cadenas "true" o "false". Las fechas se visualizan como YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Para conseguir otro formato de fecha hay que usar la función TimeToString(). Los datos del tipo color se visualizan como cadena R,G,B, o usando el nombre del color si está presente en el juego de colores.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias en el modo de optimización, la función Comment() no se ejecuta.

Ejemplo:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- Mostremos los valores en tres líneas

Comment(StringFormat("Mostramos precios

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

Véase también

ChartSetString, ChartGetString