DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalInfoGetDouble 

SignalInfoGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal.

double  SignalInfoGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE     property_id,     // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.

Valor devuelto

Valor del tipo double de la propiedad especificada de los ajustes del copiado de la señal.