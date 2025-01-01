Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalInfoGetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetDouble
Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal.
|
double SignalInfoGetDouble(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.
Valor devuelto
Valor del tipo double de la propiedad especificada de los ajustes del copiado de la señal.