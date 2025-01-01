- ChartApplyTemplate
ChartTimePriceToXY
Convierte las coordenadas del gráfico desde la representación hora/precio a las coordinadas en el eje X y Y.
|
bool ChartTimePriceToXY(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
sub_window
[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico.
time
[in] Valor de la hora en el gráfico para el cual se recibirá el valor en píxeles en el eje X. El inicio de las coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana principal del gráfico.
price
[in] Valor del precio en el gráfico para el cual se recibirá el valor en píxeles en el eje Y. El inicio de las coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana principal del gráfico.
x
[out] Variable en la que se recibirá la conversión de la hora a la coordinada X.
y
[out] Variable en la que se recibirá la conversión del precio a la coordinada Y.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de la ejecución con éxito, de lo contrario - false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
|
#define BAR_NUMBER 0 // número de barra desde el que obtenemos el precio y el tiempo
