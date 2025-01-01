EventSetTimer

Esta función indica al terminal de cliente que hay que generar los eventos desde el temporizador con la periodicidad especificada para este Asesor Experto o el indicador.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

Parámetros

seconds

[in] Cantidad de segundos que determina la frecuencia de aparición de eventos desde el temporizador.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Habitualmente esta función debe invocarse desde la función OnInit() o en un constructor de clase. Para manejar los eventos que vienen del temporizador, el Asesor Experto o el indicador debe tener la función OnTimer().

Cada Asesor Experto, igual que cada indicador, trabaja con su propio temporizador y recibe eventos únicamente de él. Una vez finalizado el trabajo de un programa mql5, el temporizador se elimina forzadamente, si ha sido creado pero no ha sido desactivado por la función EventKillTimer().

Para cada programa se puede arrancar no más de un temporizador. Cada programa mql5 y cada gráfico tiene su propia cola de eventos en la que se ponen todos los eventos recién llegados. Si en la cola ya hay un evento Timer, o este evento se encuentra en el proceso de tramitación, entonces el nuevo evento Timer no se coloca en la cola del programa mql5.