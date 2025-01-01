DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con resultados de optimizaciónFrameFilter 

FrameFilter

Establece el filtro de lectura de frames y mueve el puntero al inicio

bool  FrameFilter(
   const string  name,         // nombre público/etiqueta
   long          id            // id público
   );

Valor devuelto

Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Si una cadena vacía se pasa como el primer parámetro, el filtro va a trabajar sólo con el parámetro numérico. Es decir se van a ver todos los frames con id especificado. Si el valor del segundo parámetro es igual a ULONG_MAX, trabaja sólo el filtro de texto.

La llamada a FrameFilter("", ULONG_MAX) equivale a la llamada a FrameFirst(), es decir, equivale a la ausencia del filtro.