Manual de referencia de MQL5Trabajo con la base de datosDatabaseFinalize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
Elimina la solicitud creada en DatabasePrepare().
|
void DatabaseFinalize(
Parámetros
request
[in] Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().
Valor retornado
No.
Observación
Si el manejador no es válido, la función mostrará el error ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Es posible comprobar el error con la ayuda de GetLastError().
