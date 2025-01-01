DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

DatabaseFinalize

Elimina la solicitud creada en DatabasePrepare().

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare
   );

Parámetros

request

[in]  Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().

Valor retornado

No.

Observación

Si el manejador no es válido, la función mostrará el error ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Es posible comprobar el error con la ayuda de GetLastError().

