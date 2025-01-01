DocumentaciónSecciones
EnumToString

Convierte el valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres.

string  EnumToString(
   any_enum  value      // valor de la enumeración de cualquier tipo
   );

Parámetros

value

[in]  Valor de la enumeración de cualquier tipo.

Valor devuelto

Una cadena que contiene la representación de texto del valor. Para obtener la información sobre el error, hay que llamara a la función GetLastError().

Nota

La función GetLastError() puede establecer los siguientes valores en la variable _LastError:

  • ERR_INTERNAL_ERROR — error del entorno de ejecución
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — no hay suficiente memoria para completar la operación
  • ERR_INVALID_PARAMETER — no se puede aceptar el nombre del valor de la enumeración

 

Ejemplo:

enum interval  // enumeración de constantes nombradas
  {
   month=1,     // período de un mes
   two_months,  // dos meses
   quarter,     // tres meses - trimestre
   halfyear=6,  // semestre 
   year=12,     // año - 12 meses
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- se establece el período de tiempo que es igual a un mes
   interval period=month;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- se establece el período de tiempo que es igual a un trimestre (tres meses))
   period=quarter;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- se establece el período de tiempo que es igual a un año (12 meses))
   period=year;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- comprobamos cómo se muestra el tipo de la orden
   ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
//--- comprobamos cómo se muestra el valor incorrecto
   type=WRONG_VALUE;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
// Resultado de ejecución:
// month=1
// quarter=3
// year=12
// ORDER_TYPE_BUY=0
// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1
  }

