EnumToString

Convierte el valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres.

string EnumToString(

any_enum value

);

Parámetros

value

[in] Valor de la enumeración de cualquier tipo.

Valor devuelto

Una cadena que contiene la representación de texto del valor. Para obtener la información sobre el error, hay que llamara a la función GetLastError().

Nota

La función GetLastError() puede establecer los siguientes valores en la variable _LastError:

ERR_INTERNAL_ERROR — error del entorno de ejecución

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — no hay suficiente memoria para completar la operación

ERR_INVALID_PARAMETER — no se puede aceptar el nombre del valor de la enumeración

Ejemplo:

enum interval // enumeración de constantes nombradas

{

month=1, // período de un mes

two_months, // dos meses

quarter, // tres meses - trimestre

halfyear=6, // semestre

year=12, // año - 12 meses

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- se establece el período de tiempo que es igual a un mes

interval period=month;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- se establece el período de tiempo que es igual a un trimestre (tres meses))

period=quarter;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- se establece el período de tiempo que es igual a un año (12 meses))

period=year;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- comprobamos cómo se muestra el tipo de la orden

ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



//--- comprobamos cómo se muestra el valor incorrecto

type=WRONG_VALUE;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



// Resultado de ejecución:

// month=1

// quarter=3

// year=12

// ORDER_TYPE_BUY=0

// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1

}

Véase también

