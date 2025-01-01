- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
Convierte el valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres.
string EnumToString(
Parámetros
value
[in] Valor de la enumeración de cualquier tipo.
Valor devuelto
Una cadena que contiene la representación de texto del valor. Para obtener la información sobre el error, hay que llamara a la función GetLastError().
Nota
La función GetLastError() puede establecer los siguientes valores en la variable _LastError:
- ERR_INTERNAL_ERROR — error del entorno de ejecución
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — no hay suficiente memoria para completar la operación
- ERR_INVALID_PARAMETER — no se puede aceptar el nombre del valor de la enumeración
Ejemplo:
enum interval // enumeración de constantes nombradas
