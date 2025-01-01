//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string to convert

string str = "12345.54321";

//--- convertimos la cadena de entrada como un número en una variable de tipo long

long converted=StringToInteger(str);

//--- mostramos el número resultante en el registro con la parte fraccionaria cortada

PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d", str, converted);

/*

resultado:

The string '12345.54321' is converted to the integer number 12345

*/

}