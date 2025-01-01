DocumentaciónSecciones
Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número al número del tipo long (entero).

long  StringToInteger(
   string  value      // Cadena
   );

Parámetros

value

[in]  Cadena que contiene el número.

Valor devuelto

Valor del tipo long.

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- string to convert
   string str = "12345.54321";
//--- convertimos la cadena de entrada como un número en una variable de tipo long
   long converted=StringToInteger(str);
//--- mostramos el número resultante en el registro con la parte fraccionaria cortada
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
  resultado:
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

Véase también

