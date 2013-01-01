DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con archivosFileReadDatetime 

FileReadDatetime

Lee de un archivo del tipo CSV una cadena de uno de los formatos: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" o "HH:MI:SS" - y la convierte al valor del tipo datetime.

datetime  FileReadDatetime(
   int  file_handle      // manejador del archivo
   );

Parámetros

file_handle

[in]  Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

Valor devuelto

Valor del tipo datetime.

Ejemplo (se utiliza el archivo conseguido como resultado de trabajo del ejemplo para la función FileWrite)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileReadDateTime.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "UpSignal"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  4
//---- plot Label2
#property indicator_label2  "DownSignal"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  4
//--- parámetros para la lectura de datos
input string InpFileName="MACD.csv";  // nombre del archivo
input string InpDirectoryName="Data"// nombre de la carpeta
//--- variables globales
int      ind=0;       // índice
double   upbuff[];    // búfer de indicadores de flechas arriba
double   downbuff[];  // búfer de indicadores de flechas abajo
bool     sign_buff[]; // array de señales (true - compra, false - venta)
datetime time_buff[]; // array de la hora de accionamiento de señales
int      size=0;      // tamaño de arrays de señales
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- abrimos el archivo
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Archivo %s abierto para la lectura",InpFileName);
      //--- primero leemos el número de señales
      size=(int)FileReadNumber(file_handle);
      //--- adjudicamos la memoria para los arrays
      ArrayResize(sign_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- leemos los datos desde el archivo
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         //--- tiempo de la señal
         time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);
         //--- valor de la señal
         sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);
        }
      //--- cerramos el archivo
      FileClose(file_handle);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- enlace de los arrays
   SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);
//--- establecemos el código del símbolo para dibujar en PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);
//---- establecimiento de valores del indicador que no van a ser visibles en el gráfico
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
//--- ciclo para las barras todavía no procesadas
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- por defecto 0
      upbuff[i]=0;
      downbuff[i]=0;
      //--- prueba de que si hay más datos
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- si las fechas coinciden, utilizamos el valor desde el archivo
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               //--- dibujamos la flecha dependiendo de la señal
               if(sign_buff[j])
                  upbuff[i]=high[i];
               else
                  downbuff[i]=low[i];
               //--- aumentamos el contador
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Véase también

Tipo datetime, StringToTime, TimeToString, FileWrite