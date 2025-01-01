CLSetKernelArg

Establece un parámetro para la función OpenCL.

bool CLSetKernelArg(

int kernel,

uint arg_index,

void arg_value

);

Parámetros

kernel

[in] Manejador para el kernel del programa OpenCL.

arg_index

[in] El número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.

arg_value

[in] Valor del argumento de la función.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores: