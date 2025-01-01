Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLSetKernelArg
CLSetKernelArg
Establece un parámetro para la función OpenCL.
|
bool CLSetKernelArg(
Parámetros
kernel
[in] Manejador para el kernel del programa OpenCL.
arg_index
[in] El número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.
arg_value
[in] Valor del argumento de la función.
Valor devuelto
En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE — manejador inválido para el kernel OpenCL,
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - error interno de OpenCL.