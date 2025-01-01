DocumentaciónSecciones
Establece un parámetro para la función OpenCL.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // manejador para el kernel del programa OpenCL
   uint  arg_index,     // número del argumento de la función OpenCL
   void  arg_value      // código fuente
   );

Parámetros

kernel

[in]  Manejador para el kernel del programa OpenCL.

arg_index

[in]  El número del argumento de la función, la numeración se comienza desde cero.

arg_value

[in]  Valor del argumento de la función.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE — manejador inválido para el kernel OpenCL,
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - error interno de OpenCL.