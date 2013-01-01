//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteArray.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- parámetros de entrada

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Estructura para almacenar los datos sobre los precios |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // fecha

double bid; // precio bid

double ask; // precio ask

};

//--- variables globales

int count=0;

int size=20;

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

prices arr[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- adjudicación de la memoria para el array

ArrayResize(arr,size);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- escribir count cadenas restantes, si count<n

WriteData(count);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- guardamos los datos en el array

arr[count].date=TimeCurrent();

arr[count].bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

arr[count].ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- mostramos los datos actuales

Print("Date = ",arr[count].date," Bid = ",arr[count].bid," Ask = ",arr[count].ask);

//--- aumentamos el contador

count++;

//--- si el array ya esta lleno, escribimos los datos en el archivo y lo ponemos a cero

if(count==size)

{

WriteData(size);

count=0;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Escritura de n elementos del array en el archivo |

//+------------------------------------------------------------------+

void WriteData(const int n)

{

//--- abrimos el archivo

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- escribimos los datos del array al final del archivo

FileSeek(handle,0,SEEK_END);

FileWriteArray(handle,arr,0,n);

//--- cerramos el archivo

FileClose(handle);

}

else

Print("Failed to open the file, error ",GetLastError());

}