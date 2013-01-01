- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileWriteArray
Esta función escribe los arrays de cualquier tipo, excepto los arrays para las cadenas, en un archivo del tipo BIN (puede ser un array de estructuras que no contienen cadenas ni arrays dinámicos).
|
uint FileWriteArray(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
array[]
[out] Array a grabar.
start=0
[in] Índice inicial en el array (número del primer elemento a grabar).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos que se graban (WHOLE_ARRAY significa que se graban todos los elementos empezando desde el número start hasta el final del array).
Valor devuelto
Número de elementos grabados.
Nota
Un array de cadenas puede ser grabado sólo en un archivo del tipo TXT. En este caso las cadenas automáticamente se acaban con los caracteres de salto de línea "\r\n". Dependiendo del tipo de archivo ANSI o UNICODE, las cadenas se convierten a la codificación ansi o no.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también