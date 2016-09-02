- Dirección de indexación en los arrays y series temporales
- Organización de acceso a los datos
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Devuelve el número de barras del historial para el símbolo y período correspondientes. Existen 2 variantes de la función.
Solicitar el número de barras en el historial
|
int Bars(
Solicitar el número de barras en el intervalo establecido
|
int Bars(
Parámetros
symbol_name
[in] Símbolo.
timeframe
[in] Período.
start_time
[in] Hora de la barra correspondiente al primer elemento.
stop_time
[in] Hora de la barra correspondiente al último elemento.
Valor devuelto
Si los parámetros start_time y stop_time están especificados, la función devolverá el número de barras en el rango de fechas. Si estos parámetros no están especificados, la función devolverá el número total de barras.
Nota
Si en el momento cuando se llama a la función Bars(), los datos para la serie temporal con los parámetros especificados todavía no están formados en el terminal, o los datos de la serie temporal no están sincronizados con el servidor comercial a la hora de invocar la función, esta función devolverá el valor cero.
Al solicitar el número de barras en un diapasón de fechas establecido, solo se tienen en cuenta aquellas barras cuya hora de apertura entre en este diapasón. Por ejemplo, si el sábado es el actual día de la semana, entonces, al solicitar el número de barras semanales indicando start_time=último_martes y stop_time=último_viernes, la función retornará 0, dado que la hora de apertura en el marco temporal de una semana siempre cae en domingo, y ni una sola barra de semana entra en el diapasón indicado.
Ejemplo de solicitud del número de barras en la historia:
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Ejemplo de solicitud del número de barras en un intervalo establecido:
|
int n;
Véase también