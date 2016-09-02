Bars

Devuelve el número de barras del historial para el símbolo y período correspondientes. Existen 2 variantes de la función.

Solicitar el número de barras en el historial

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

);

Solicitar el número de barras en el intervalo establecido

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

Parámetros

symbol_name

[in] Símbolo.

timeframe

[in] Período.

start_time

[in] Hora de la barra correspondiente al primer elemento.

stop_time

[in] Hora de la barra correspondiente al último elemento.

Valor devuelto

Si los parámetros start_time y stop_time están especificados, la función devolverá el número de barras en el rango de fechas. Si estos parámetros no están especificados, la función devolverá el número total de barras.

Nota

Si en el momento cuando se llama a la función Bars(), los datos para la serie temporal con los parámetros especificados todavía no están formados en el terminal, o los datos de la serie temporal no están sincronizados con el servidor comercial a la hora de invocar la función, esta función devolverá el valor cero.

Al solicitar el número de barras en un diapasón de fechas establecido, solo se tienen en cuenta aquellas barras cuya hora de apertura entre en este diapasón. Por ejemplo, si el sábado es el actual día de la semana, entonces, al solicitar el número de barras semanales indicando start_time=último_martes y stop_time=último_viernes, la función retornará 0, dado que la hora de apertura en el marco temporal de una semana siempre cae en domingo, y ni una sola barra de semana entra en el diapasón indicado.

Ejemplo de solicitud del número de barras en la historia:

int bars=Bars(_Symbol,_Period);

if(bars>0)

{

Print("Cantidad de barras en el historial del terminal para el símbolo-período en este momento = ",bars);

}

else //no hay barras disponibles

{

//--- por lo visto, datos por el símbolo no están sincronizados con los datos del servidor

bool synchronized=false;

//--- contador del ciclo

int attempts=0;

// hagamos 5 intentos de esperar la sincronización

while(attempts<5)

{

if(SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED))

{

//--- sincronización con éxito, salimos

synchronized=true;

break;

}

//--- aumentamos el contador

attempts++;

//--- esperaremos 10 milisegundos hasta la siguiente iteración

Sleep(10);

}

//--- salimos del ciclo después de sincronización

if(synchronized)

{

Print("Cantidad de barras en el historial del terminal para el símbolo-período en este momento = ",bars);

Print("La primera fecha en el historial del terminal para el símbolo-período en este momento = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

Print("La primera fecha en el historial del servidor para el símbolo = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SERVER_FIRSTDATE));

}

//--- no se ha conseguido la sincronización de datos

else

{

Print("No se ha podido obtener la cantidad de barras para ",_Symbol);

}

}

Ejemplo de solicitud del número de barras en un intervalo establecido:

int n;

datetime date1 = D'2016.09.02 23:55'; // viernes

datetime date2 = D'2016.09.05 00:00'; // lunes

datetime date3 = D'2016.09.08 00:00'; // jueves

//---

n=Bars(_Symbol,PERIOD_H1,D'2016.09.02 02:05',D'2016.09.02 10:55');

Print("Número de barras: ",n); // Mostrará "Número de barras: 8", en el cálculo se tendrá en cuenta la barra de las 2, pero la de las 11 no se considerará

n=Bars(_Symbol,PERIOD_D1,date1,date2);

Print("Número de barras: ",n); // Mostrará "Número de barras: 1", puesto que en el diapasón ha entrado la hora de apertura solo de una barra de día, la del lunes

n=Bars(_Symbol,PERIOD_W1,date2,date3);

Print("Número de barras: ",n); // Mostrará "Número de barras: 0", puesto que en el diapsón establecido no entra la hora de apertura de ni una sola barra de semana

Véase también

Funciones de procesamiento de eventos