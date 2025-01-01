|
#property description "Este indicador no calcula valores, sino intenta aplicar una vez"
#property description "la llamada de la función ArrayFree() a tres arrays: dinámico, estático y"
#property description "búfer de indicadores. Los resultados se muestran en el diario de los EAs."
//--- ajustes del indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- variables globales
double ExtDynamic[]; // array dinámico
double ExtStatic[100]; // array estático
bool ExtFlag=true; // bandera
double ExtBuff[]; // búfer de indicadores
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- adjudicamos la memoria para el array
ArrayResize(ExtDynamic,100);
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtBuff);
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[])
{
//--- realizamos el análisis singular
if(ExtFlag)
{
//--- tratamos de liberar la memoria para los arrays
//--- 1. Array dinámico
Print("+============================+");
Print("1. Cheque del array dinámico:");
Print("Tamaño antes de liberar memoria = ",ArraySize(ExtDynamic));
Print("Es un array dinámico = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Sí" : "No");
//--- tratamos de liberar la memoria del array
ArrayFree(ExtDynamic);
Print("Tamaño después de liberar memoria = ",ArraySize(ExtDynamic));
//--- 2. Array estático
Print("2. Chequeo del array estático:");
Print("Tamaño antes de liberar memoria = ",ArraySize(ExtStatic));
Print("Es un array estático = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Sí" : "No");
//--- tratamos de liberar la memoria del array
ArrayFree(ExtStatic);
Print("Tamaño después de liberar memoria = ",ArraySize(ExtStatic));
//--- 3. Búfer de indicadores
Print("3. Chequeo del búfer de indicadores:");
Print("Tamaño antes de liberar memoria = ",ArraySize(ExtBuff));
Print("Es un array dinámico = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Sí" : "No");
//--- tratamos de liberar la memoria del array
ArrayFree(ExtBuff);
Print("Tamaño después de liberar memoria = ",ArraySize(ExtBuff));
//--- cambiamos el valor de la bandera
ExtFlag=false;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}