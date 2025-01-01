- FileSelectDialog
FileFindFirst
La función empieza la búsqueda de los archivos y subcarpetas en el directorio correspondiente de acuerdo con el filtro especificado.
|
long FileFindFirst(
Parámetros
file_filter
[in] Filtro de búsqueda. En el filtro se puede especificar un subdirectorio (o una sucesión de subdirectorios anidados) respecto al directorio \Files en el que se precisa realizar la búsqueda.
returned_filename
[out] Parámetro devuelto en el que se coloca el nombre del primer archivo o subcarpeta encontrada en caso del éxito. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
common_flag
[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local.
Valor devuelto
Devuelve el manejador del objeto de búsqueda que hay que utilizar para la siguiente búsqueda de archivos y subcarpetas por la función FileFindNext(), o INVALID_HANDLE en caso no hay ningún archivo o subcarpeta que corresponda al filtro (en caso particular — la subcarpeta está vacía). Después de finalizar la búsqueda, hay que cerrar el manejador usando la función FileFindClose().
Ejemplo:
|
//--- display the window of input parameters when launching the script
Véase también