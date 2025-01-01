- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
Determina el final de un archivo en el proceso de lectura.
|
bool FileIsEnding(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
Valor devuelto
La función devuelve true, si se llega el final del archivo durante la lectura o en el proceso de mover el puntero de archivos.
Nota
Para detectar el fin del archivo, la función intenta leer la siguiente cadena del archivo. Si no la hay, la función devuelve true, de lo contrario - false.
Ejemplo:
|
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script