FileIsEnding

Determina el final de un archivo en el proceso de lectura.

bool FileIsEnding(

int file_handle

);

Parámetros

file_handle

[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

Valor devuelto

La función devuelve true, si se llega el final del archivo durante la lectura o en el proceso de mover el puntero de archivos.

Nota

Para detectar el fin del archivo, la función intenta leer la siguiente cadena del archivo. Si no la hay, la función devuelve true, de lo contrario - false.

Ejemplo: