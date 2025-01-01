DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones de cadenas de caracteresStringToLower 

StringToLower

Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar.

bool  StringToLower(
   string&  string_var      // cadena para procesar
   );

Parámetros

string_var

[in][out]  Cadena.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- definimos la cadena de origen en mayúsculas
   string text=" - THIS STRING, WRITTEN IN UPPERCASE, MUST BE WRITTEN IN LOWERCASE";
//--- Mostramos la cadena de origen en el registro
   Print("Source line:\n"text);
//--- convertimos todos los caracteres de la cadena a minúsculas y enviamos el resultado al registro
   if(StringToLower(text))
      Print("The original string after using the StringToLower() function:\n"text);
      
  /*
  Resultado
   Source line:
    - THIS STRINGWRITTEN IN UPPERCASEMUST BE WRITTEN IN LOWERCASE
   The original string after using the StringToLower() function:
    - this stringwritten in uppercasemust be written in lowercase
  */
  }

Véase también

StringToUpper, StringTrimLeft, StringTrimRight