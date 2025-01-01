- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
CryptEncode
Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado.
|
int CryptEncode(
Parámetros
method
[in] Método de conversión. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CRYPT_METHOD.
data[]
[in] Array fuente.
key[]
[in] Clave de cifrado.
result[]
[out] Array receptor.
Valor devuelto
Número de bytes en el array receptor, o 0 en caso del error. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también