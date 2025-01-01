//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";

//--- comprobando el tamaño

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);

//--- convirtiendo en una cadena hexadecimal

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

string keystr="ABCDEFG";

uchar src[],dst[],key[];

//--- preparando la clave de cifrado

StringToCharArray(keystr,key);

//--- preparando el array de origen src[]

StringToCharArray(text,src);

//--- mostrando los datos de origen

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

//--- cifrando el array src[] con el método DES con una clave key[] de 56 bits

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);

//--- comprobando los resultados del cifrado

if(res>0)

{

//--- mostrando los datos cifrados

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- descifrando el array dst[] con el método DES con una clave key[] de 56 bits

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- comprobando el resultado

if(res>0)

{

//--- mostrando los datos descifrados

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("Error en CryptDecode. Código de error=",GetLastError());

}

else

Print("Error en CryptEncode. Código de error=",GetLastError());

}