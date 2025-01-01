|
void OnStart()
{
//--- sacamos toda la información que se pueda de la función AccountInfoInteger()
printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
//--- avisamos sobre la posibilidad de realizar las operaciones comerciales
if(thisAccountTradeAllowed)
Print("La actividad comercial para esta cuenta está permitida");
else
Print("La actividad comercial para esta cuenta está prohibida!");
//--- comprobamos si los expertos pueden comerciar en esta cuenta
if(EATradeAllowed)
Print("La actividad comercial usando los Asesores Expertos está permitida para esta cuenta");
else
Print("La actividad comercial usando los Asesores Expertos está prohibida para esta cuenta!");
//--- averiguamos el tipo de cuenta
switch(tradeMode)
{
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):
Print("Es una cuenta de demostración");
break;
case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):
Print("Es una cuenta de concurso");
break;
default:Print("Es una cuenta real!");
}
//--- averiguamos el régimen de establecimiento del nivel StopOut
switch(stopOutMode)
{
case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):
Print("El nivel StopOut se especifica en porcentaje");
break;
default:Print("El nivel StopOut se especifica en moneda");
}
}