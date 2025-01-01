void OnStart()

{

//--- sacamos toda la información que se pueda de la función AccountInfoInteger()

printf("ACCOUNT_LOGIN = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));

printf("ACCOUNT_LEVERAGE = %d",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));

bool thisAccountTradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);

bool EATradeAllowed=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopOutMode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);



//--- avisamos sobre la posibilidad de realizar las operaciones comerciales

if(thisAccountTradeAllowed)

Print("La actividad comercial para esta cuenta está permitida");

else

Print("La actividad comercial para esta cuenta está prohibida!");



//--- comprobamos si los expertos pueden comerciar en esta cuenta

if(EATradeAllowed)

Print("La actividad comercial usando los Asesores Expertos está permitida para esta cuenta");

else

Print("La actividad comercial usando los Asesores Expertos está prohibida para esta cuenta!");



//--- averiguamos el tipo de cuenta

switch(tradeMode)

{

case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO):

Print("Es una cuenta de demostración");

break;

case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST):

Print("Es una cuenta de concurso");

break;

default:Print("Es una cuenta real!");

}



//--- averiguamos el régimen de establecimiento del nivel StopOut

switch(stopOutMode)

{

case(ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT):

Print("El nivel StopOut se especifica en porcentaje");

break;

default:Print("El nivel StopOut se especifica en moneda");

}

}