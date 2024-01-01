SendFTP

Envía un archivo a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición".

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

Parámetros

filename

[in] Nombre del archivo a mandar.

ftp_path=NULL

[in] Directorio FTP. Si no está especificado, se utiliza el directorio descrito en las configuraciones.

Valor devuelto

En caso de fallo devuelve false.

Nota

El archivo a mandar tiene que estar ubicado en la carpeta directorio_de_terminal\MQL5\files o en sus subcarpetas. El archivo no se envía si la dirección FTP y/o la contraseña de acceso no están especificados en las configuraciones.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendFTP() no se ejecuta.

Ejemplo: