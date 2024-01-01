DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones de redSendFTP 

SendFTP

Envía un archivo a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición".

bool  SendFTP(
   string  filename,          // archivo a mandar a través de ftp
   string  ftp_path=NULL      // ruta para la descarga en el servidor-ftp
   );

Parámetros

filename

[in]   Nombre del archivo a mandar.

ftp_path=NULL

[in]   Directorio FTP. Si no está especificado, se utiliza el directorio descrito en las configuraciones.

Valor devuelto

En caso de fallo devuelve false.

Nota

El archivo a mandar tiene que estar ubicado en la carpeta directorio_de_terminal\MQL5\files o en sus subcarpetas. El archivo no se envía si la dirección FTP y/o la contraseña de acceso no están especificados en las configuraciones.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendFTP() no se ejecuta.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- comprobamos el permiso en el terminal para enviar archivos a la dirección FTP
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- enviamos el archivo
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }