Envía un archivo a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición".
bool SendFTP(
Parámetros
filename
[in] Nombre del archivo a mandar.
ftp_path=NULL
[in] Directorio FTP. Si no está especificado, se utiliza el directorio descrito en las configuraciones.
Valor devuelto
En caso de fallo devuelve false.
Nota
El archivo a mandar tiene que estar ubicado en la carpeta directorio_de_terminal\MQL5\files o en sus subcarpetas. El archivo no se envía si la dirección FTP y/o la contraseña de acceso no están especificados en las configuraciones.
Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendFTP() no se ejecuta.
Ejemplo:
