CharArrayToString
Copia y transforma una parte del array del tipo uchar en una cadena devuelta.
string CharArrayToString(
Parámetros
array[]
[in] Array del tipo uchar.
start=0
[in] Posición de que se empieza a copiar. Por defecto es 0.
count=-1
[in] Número de elementos del array a copiar. Determina la longitud de la cadena de resultado. Por defecto es -1, lo que significa el copiado hasta el final del array, o hasta encontrarse con el 0 de terminación.
codepage=CP_ACP
[in] Valor de la página de código. Para las páginas de código más usadas están previstas unas constantes correspondientes.
Valor devuelto
Una cadena.
Ejemplo:
Véase también
StringToCharArray, ShortArrayToString, Uso de página de código