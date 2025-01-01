//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- creamos un array con el código de los caracteres

uchar array[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 32, 111, 102, 32, 116, 104,

101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114, 97,

121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 40,

41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- imprimimos en el registro un array de códigos transformados en una cadena

Print(CharArrayToString(array));



//--- creamos un array con el código de los caracteres y terminal cero

uchar array_z[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 0, 32, 111, 102, 32, 116,

104, 101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114,

97, 121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103,

40, 41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- imprimimos en el registro el segundo array de códigos con terminal cero

PrintFormat("%s ...", CharArrayToString(array_z));



/*

resultado:

This is a test of the CharArrayToString() function

This is a test ...

*/

}