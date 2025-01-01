DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Conversión de datosCharArrayToString 

CharArrayToString

Copia y transforma una parte del array del tipo uchar en una cadena devuelta.

string  CharArrayToString(
   uchar   array[],             // array
   int     start=0,             // posición inicial en el array
   int     count=-1             // número de símbolos
   uint    codepage=CP_ACP      // página de código
   );

Parámetros

array[]

[in]  Array del tipo uchar.

start=0

[in]  Posición de que se empieza a copiar. Por defecto es 0.

count=-1

[in]  Número de elementos del array a copiar. Determina la longitud de la cadena de resultado. Por defecto es -1, lo que significa el copiado hasta el final del array, o hasta encontrarse con el 0 de terminación.

codepage=CP_ACP

[in]  Valor de la página de código. Para las páginas de código más usadas están previstas unas constantes correspondientes.

Valor devuelto

Una cadena.

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- creamos un array con el código de los caracteres
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- imprimimos en el registro un array de códigos transformados en una cadena
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- creamos un array con el código de los caracteres y terminal cero
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- imprimimos en el registro el segundo array de códigos con terminal cero
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
  resultado:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Véase también

StringToCharArray, ShortArrayToString, Uso de página de código