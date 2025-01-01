ObjectFind

Busca un objeto con el nombre especificado en el gráfico con el identificador especificado.

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

name

[in] Nombre del objeto que se busca.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve el número de subventana (0 significa la ventana principal del gráfico) donde se encuentra el objeto encontrado. Si el objeto no ha sido encontrado, la función devuelve un número negativo. Para la información más detallada sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función usa una llamada sincrónica, esto significa que la función espera a la ejecución de todos los comandos que han sido ubicados en la cola del gráfico antes de su llamada, y por eso puede consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.

Al renombrar un objeto gráfico, se generan al mismo tiempo dos eventos que pueden ser procesados en el Asesor Experto o el indicador usando la función OnChartEvent():

evento de eliminación del objeto con el nombre anterior;

evento de creación del objeto gráfico con el nombre nuevo.

Ejemplo: