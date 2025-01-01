OnTesterPass

Se llama en los expertos al suceder el evento TesterPass para el procesamiento de un nuevo frame de datos durante la optimización del experto.

void OnTesterPass(void);

Valor retornado

No hay valor retornado

Observación

El evento TesterPass se genera automáticamente al llegar el frame durante la optimización del experto en el simulador de estrategias.

Un experto que tenga el manejador OnTesterDeinit() o OnTesterPass(), al iniciar la optimización se carga automáticamente en un gráfico aparte del terminal, con el símbolo y periodo indicados en el simulador. La función está pensada para procesar los frames obtenidos de los agentes de simulación durante la optimización. El envío del frame con los resultados de la simulación se debe realizar desde el manejador OnTester() con la ayuda de la función FrameAdd().

Es necesario recordar que los frames de optimización enviados por los agentes de simulación con la ayuda de la función FrameAdd() pueden llegar en paquetes y se requerirá tiempo para su entrega. Por eso, no todos los frames, y por consiguiente todos los eventos TesterPass pueden llegar y ser procesados en OnTesterPass() hasta el final de la optimización. Así, para obtener con garantías todos los frames con retrasos en OnTesterDeinit(), será necesario ubicar un bloque de código que use la función FrameNext().

Después de finalizar la optimización de OnTesterDeinit(), es posible iterar de nuevo todos los frames recibidos usando las funciones FrameFirst()/FrameFilter y FrameNext().

