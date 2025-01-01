- Alert
TerminalClose
Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo.
bool TerminalClose(
Parámetros
ret_code
[in] Código de devolución devuelto por el proceso del terminal de cliente al terminar su trabajo.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
La función TerminalClose() no detiene el terminal inmediatamente, sólo le manda un comando para completar su operatividad.
El código de Asesor Experto que ha llamado a TerminalClose() tiene que realizar todos los preparativos para la finalización inmediata del trabajo (por ejemplo, hay que cerrar todos los archivos abiertos previamente de una forma correcta). Después de la llamada a esta función tiene que seguir el operador return.
El parámetro ret_code permite indicar el código de devolución necesario para analizar las causas de finalización programada del funcionamiento del terminal cuando éste se inicia desde la línea de comandos.
Ejemplo:
//--- input parameters
Véase también
Funcionamiento de programas, Errores de ejecución, Razones de deinicialización