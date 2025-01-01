ObjectCreate

Crea un objeto con el nombre especificado, tipo y coordinadas iniciales en la subventana del gráfico especificada. Durante la creación se puede indicar hasta 30 coordinadas.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

int sub_window,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

name

[in] Nombre del objeto. El nombre tiene que ser único dentro de los límites de un gráfico, incluyendo sus subventanas.

type

[in] Tipo de objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT.

sub_window

[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico. La subventana especificada debe existir, de lo contrario la función devuelve false.

time1

[in] Coordinada de hora del primer enlace.

price1

[in] Coordinada de precio del primer punto de anclaje.

timeN=0

[in] Coordinada de hora del punto de anclaje N.

priceN=0

[in] Coordinada de precio del punto de anclaje N.

time30=0

[in] Coordinada de hora del punto de anclaje 30.

price30=0

[in] Coordinada de precio del punto de anclaje 30.

Valor devuelto

Retorna true en el caso de que se haya añadido con éxito el comando a la cola del gráfico indicado, de lo contrario, false. Si el objeto ya ha sido creado con anterioridad, entonces se realizará un intento de cambiar sus coordenadas.

Nota

Al llamar ObjectCreate() siempre se usa una llamada asincrónica, por eso la función retorna solo el resultado de la colocación del comando en la cola del gráfico. En este caso, true solo significa que el comando se ha puesto en la cola con éxito, el propio resultado de su ejecución aún se desconoce.

Para comprobar el resultado de la ejecución se puede usar la función ObjectFind() o cualquier función que retorne las propiedades del objeto, por ejemplo, del tipo ObjectGetXXX. Pero, en esta caso, además, se deberá tener en cuenta que estas funciones se colocan al final de la cola de comandos del gráfico y esperan el resultado de la ejecución (puesto que que son llamadas sincrónicas), es decir, pueden consumir bastante tiempo. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.

El nombre del objeto gráfico no debe superar 63 caracteres.

La numeración de las subventanas del gráfico (si en el gráfico hay subventanas con indicadores) se empieza desde 1. Siempre existe la venta principal y tiene el índice 0.

La gran cantidad de puntos de anclaje (hasta 30) está prevista para usarlas en el futuro. Al mismo tiempo el límite de 30 posibles puntos de anclaje para los objetos gráficos se debe al hecho que durante la llamada a la función el número de parámetros no debe superar 64.

Al renombrar un objeto gráfico, se generan al mismo tiempo dos eventos que pueden ser procesados en el Asesor Experto o el indicador usando la función OnChartEvent():

evento de eliminación del objeto con el nombre anterior ;

evento de creación del objeto gráfico con el nombre nuevo .

Para crear cada uno de los siguientes tipos de objetos, es necesario fijar una cierta cantidad de los puntos de anclaje:

Identificador Descripción Puntos de anclaje OBJ_VLINE Línea vertical Un punto de anclaje. Prácticamente se utiliza sólo la coordinada del eje de tiempo. OBJ_HLINE Línea horizontal Un punto de anclaje. Prácticamente se utiliza sólo la coordinada del eje de precio. OBJ_TREND Línea de tendencia Dos puntos de anclaje. OBJ_TRENDBYANGLE Línea de tendencia por ángulo Dos puntos de anclaje. OBJ_CYCLES Líneas cíclicas Dos puntos de anclaje. OBJ_ARROWED_LINE Objeto "Línea con flecha" Dos puntos de anclaje. OBJ_CHANNEL Canal equidistante Tres puntos de anclaje. OBJ_STDDEVCHANNEL Canal de desviación estándar Dos puntos de anclaje. OBJ_REGRESSION Canal de regresión lineal Dos puntos de anclaje. OBJ_PITCHFORK Tridente de Andrews Tres puntos de anclaje. OBJ_GANNLINE Línea de Gann Dos puntos de anclaje. OBJ_GANNFAN Abanico de Gann Dos puntos de anclaje. OBJ_GANNGRID Cuadrícula de Gann Dos puntos de anclaje. OBJ_FIBO Niveles de Fibonacci Dos puntos de anclaje. OBJ_FIBOTIMES Zonas temporales de Fibonacci Dos puntos de anclaje. OBJ_FIBOFAN Abanico de Fibonacci Dos puntos de anclaje. OBJ_FIBOARC Arcos de Fibonacci Dos puntos de anclaje. OBJ_FIBOCHANNEL Canal de Fibonacci Tres puntos de anclaje. OBJ_EXPANSION Expansión de Fibonacci Tres puntos de anclaje. OBJ_ELLIOTWAVE5 5 ondas de Elliott Cinco puntos de anclaje. OBJ_ELLIOTWAVE3 3 ondas de Elliott Tres puntos de anclaje. OBJ_RECTANGLE Rectángulo Dos puntos de anclaje. OBJ_TRIANGLE Triángulo Tres puntos de anclaje. OBJ_ELLIPSE Elipse Tres puntos de anclaje. OBJ_ARROW_THUMB_UP Signo "Bien" (pulgar arriba) Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Signo "Mal" (pulgar abajo) Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_UP Signo "Flecha arriba" Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_DOWN Signo "Flecha abajo" Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_STOP Signo "Stop" Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_CHECK Signo "Visto" (marca de comprobación) Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Etiqueta izquierda de precio Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Etiqueta derecha de precio Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_BUY Signo "Buy" Un punto de anclaje. OBJ_ARROW_SELL Signo "Sell" Un punto de anclaje. OBJ_ARROW Objeto "Flecha" Un punto de anclaje. OBJ_TEXT Objeto "Texto" Un punto de anclaje. OBJ_LABEL Objeto "Etiqueta de texto" La posición se fija utilizando las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_BUTTON Objeto "Botón" La posición se fija utilizando las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_CHART Objeto "Gráfico" La posición se fija utilizando las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_BITMAP Objeto "Imagen" Un punto de anclaje. OBJ_BITMAP_LABEL Objeto "Etiqueta gráfica" La posición se fija utilizando las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_EDIT Objeto "Campo de edición" La posición se fija utilizando las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_EVENT Objeto "Evento" que corresponde a un evento en el calendario económico Un punto de anclaje. Prácticamente se utiliza sólo la coordinada del eje de tiempo. OBJ_RECTANGLE_LABEL Objeto "Etiqueta rectangular" para crear y personalizar la interfaz gráfica de usuario. La posición se fija utilizando las propiedades OBJPROP_XDISTANCE y OBJPROP_YDISTANCE.

Ejemplo: