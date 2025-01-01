- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindNext
Sigue con la búsqueda empezada por la función FileFindFirst().
bool FileFindNext(
Parámetros
search_handle
[in] Manejador de búsqueda recibido de la función FileFindFirst().
returned_filename
[out] Nombre del siguiente archivo o subcarpeta encontrada. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
Valor devuelto
En caso del éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.
Ejemplo:
