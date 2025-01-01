- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayCompare
Esta función devuelve el resultado de comparación de dos arrays del mismo tipo. Puede ser utilizada para comparar los arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos, es decir, que no contienen cadenas de caracteres, arrays dinámicos, clases u otras estructuras que incluyen objetos complejos.
int ArrayCompare(
Parámetros
array1[]
[in] Primer array.
array2[]
[in] Segundo array.
start1=0
[in] Índice inicial del elemento en el primer array a partir del cual se empieza la comparación. Por defecto, el índice inicial es igual a 0.
start2=0
[in] Índice inicial del elemento en el segundo array a partir del cual se empieza la comparación. Por defecto, el índice inicial es igual a 0.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos a comparar. Por defecto, en la comparación participan todos los elementos de ambos arrays (count=WHOLE_ARRAY).
Valor devuelto
- -1, si array1[] es menor que array2[]
- 0, si array1[] y array2[] son iguales
- 1, si array1[] es mayor a array2[]
- -2, si surge un error debido a la incompatibilidad de tipos de los arrays comparados, o si los valores start1, start2 o count salen de los límites del array.
Nota
La función no va a devolver 0 (los arrays no van a considerarse iguales), si los arrays que se comparan se diferencian en su tamaño y si se indica el valor count=WHOLE_ARRAY para el caso cuando uno de los arrays es el subconjunto exacto del otro. En este caso será devuelto el resultado de comparación de estos arrays: -1, si el tamaño del array1[] es menor que el tamaño del array2[] o 1 en caso contrario.
Ejemplo:
//--- variables globales