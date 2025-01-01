DocumentaciónSecciones
Esta función devuelve el resultado de comparación de dos arrays del mismo tipo. Puede ser utilizada para comparar los arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos, es decir, que no contienen cadenas de caracteres, arrays dinámicos, clases u otras estructuras que incluyen objetos complejos.

int  ArrayCompare(
   const void&  array1[],            // el primer array
   const void&  array2[],            // el segundo array
   int          start1=0,            // offset inicial en el primer array
   int          start2=0,            // offset inicial en el segundo array
   int          count=WHOLE_ARRAY    // número de elementos a comparar
   );

Parámetros

array1[]

[in]  Primer array.

array2[]

[in]  Segundo array.

start1=0

[in]  Índice inicial del elemento en el primer array a partir del cual se empieza la comparación. Por defecto, el índice inicial es igual a 0.

start2=0

[in]  Índice inicial del elemento en el segundo array a partir del cual se empieza la comparación. Por defecto, el índice inicial es igual a 0.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos a comparar. Por defecto, en la comparación participan todos los elementos de ambos arrays (count=WHOLE_ARRAY).

Valor devuelto

  • -1, si array1[] es menor que array2[]
  • 0, si array1[] y array2[] son iguales
  • 1, si array1[] es mayor a array2[]
  • -2, si surge un error debido a la incompatibilidad de tipos de los arrays comparados, o si los valores start1, start2 o count salen de los límites del array.

Nota

La función no va a devolver 0 (los arrays no van a considerarse iguales), si los arrays que se comparan se diferencian en su tamaño y si se indica el valor count=WHOLE_ARRAY para el caso cuando uno de los arrays es el subconjunto exacto del otro. En este caso será devuelto el resultado de comparación de estos arrays: -1, si el tamaño del array1[] es menor que el tamaño del array2[] o 1 en caso contrario.

Ejemplo:

//--- variables globales
double   ExtArrayFirst[];
double   ExtArraySecond[];
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- establecemos el tamaño de los arrays
   if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)
     {
      Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)
     {
      Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
     
//--- en un ciclo, rellenamos los arrays con los valores de los índices i y j
   int total=ArraySize(ExtArrayFirst);
   for(int i=0j=total-1i<totali++,j--)
     {
      //--- el array ExtArrayFirst lo rellenamos de izquierda a derecha
      //--- el array ExtArraySecond lo rellenamos de derecha a izquierda
      ExtArrayFirst[i]=i;
      ExtArraySecond[i]=j;
     }
//--- comparamos los arrays e imprimimos el resultado en el diario de registro
   ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
   /*
  Resultado:
   ExtArrayFirst:
   0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
   ExtArraySecond:
   9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000
   Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)
   */
   
//--- ahora invertimos los arrays
//--- en un ciclo, rellenamos los arrays con los valores de los índices i y j
   for(int i=0j=total-1i<totali++,j--)
     {
      //--- el array ExtArrayFirst lo rellenamos de derecha a izquierda
      //--- el array ExtArraySecond lo rellenamos de izquierda a derecha
      ExtArrayFirst[i]=j;
      ExtArraySecond[i]=i;
     }
//--- comparamos los arrays e imprimimos el resultado en el diario de registro
   ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
   /*
  Resultado:
   ExtArrayFirst:
   9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000
   ExtArraySecond:
   0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
   Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)
   */
   
//--- ahora rellanamos los arrays en una dirección
//--- en un ciclo, rellenamos los arrays con los valores del índice i
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- ambos arrays los rellenamos de izquierda a derecha
      ExtArrayFirst[i]=i;
      ExtArraySecond[i]=i;
     }
//--- comparamos los arrays e imprimimos el resultado en el diario de registro
   ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);
   /*
  Resultado:
   ExtArrayFirst:
   0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
   ExtArraySecond:
   0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000
   Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comparar y mostrar resultado                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])
  {
   //--- imprimimos el encabezado y el contenido de los arrays
   Print("ExtArrayFirst:");
   ArrayPrint(array1);
   Print("ExtArraySecond:");
   ArrayPrint(array2);
   //--- comparamos los arrays e imprimimos el resultado de la comparación
   int    res=ArrayCompare(array1,array2);
   string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");
   PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)\n",res_str,res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+