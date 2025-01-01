- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
Abre un gráfico nuevo con un símbolo y período especificados
|
long ChartOpen(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo del gráfico. NULL significa el símbolo del gráfico corriente (al que está adjuntado Asesor Experto).
period
[in] Período del gráfico (período de tiempo). Puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa el período del gráfico corriente.
Valor devuelto
En caso del éxito la función devuelve el identificador del gráfico. De lo contrario devuelve 0.
Nota
El número máximo posible de gráficos abiertos a la vez en el terminal no puede superar el valor de CHARTS_MAX.
Ejemplo:
|
#define CHART_SYMBOL NULL