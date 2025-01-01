DocumentaciónSecciones
Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal.

bool  SignalBaseSelect(
   int     index     // índice de la señal
   );

Parámetros

index

[in]  Índice de la señal en la base de las señales comerciales.

Valor devuelto

Devuelve true si la función se completa con éxito, en caso del error, false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- solicita el número total de las señales en la base de datos
   int total=SignalBaseTotal();
//--- ciclo por todas las señales
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- seleccionamos la señal para el trabajo posterior
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- obtenemos las propiedades de la señal
         long   id    =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);          // id de la señal
         long   pips  =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);        // resultado del trading en pips
         long   subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // número de suscriptores
         string name  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);         // nombre de la señal
         double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);        // precio de suscripción a la señal
         string curr  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);     // divisa de la señal
         //--- mostramos todas las señales rentables gratuitas con el número de suscriptores que no es igual a cero
         if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)
            PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);
        }
      else PrintFormat("Error al seleccionar la señal. Código del error=%d",GetLastError());
     }
  }