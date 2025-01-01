- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseSelect
Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal.
|
bool SignalBaseSelect(
Parámetros
index
[in] Índice de la señal en la base de las señales comerciales.
Valor devuelto
Devuelve true si la función se completa con éxito, en caso del error, false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
|
void OnStart()