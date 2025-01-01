Operaciones con archivos

Éste es el grupo de funciones que se utilizan para operar con los archivos.

Existen dos carpetas (con subcarpetas) en las que se puede colocar los archivos de trabajo:

terminal_data_directorio\MQL5\FILES\ (para verla seleccione el punto del menú "Archivo"-"Abrir carpeta de datos" en el terminal);

carpeta general de todos los terminales instalados en el ordenador — suele ubicarse en el directorio C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

Se puede obtener los nombres de estos catálogos de forma de programación empleando la función TerminalInfoString() y usando las enumeraciones ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:

//--- Carpeta en la que se guardan los datos del terminal

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

//--- Directorio general de todos los terminales de cliente

string common_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

Está prohibido trabajar con los archivos desde otras carpetas.

Las funciones de archivos permiten trabajar con lo que llaman "tuberías nombradas". Para eso sólo hay que llamar a la función FileOpen() con los parámetros correspondientes.

Función Acción FileSelectDialog Crea una ventana de diálogo para crear/abrir un archivo o carpeta FileFindFirst Empieza la búsqueda de los archivos en el directorio correspondiente de acuerdo con el filtro especificado FileFindNext Sigue con la búsqueda empezada por la función FileFindFirst() FileFindClose Cierra el manejador de búsqueda FileOpen Abre un archivo con el nombre y banderas especificados FileDelete Elimina un archivo especificado FileFlush Guarda en el disco todos los datos que se han quedado en el buffer de entrada/salida FileGetInteger Obtiene una propiedad del número entero del archivo FileIsEnding Determina el final de un archivo en el proceso de lectura FileIsLineEnding Determina el fin de una línea en un archivo de texto en el proceso de lectura FileClose Cierra un archivo previamente abierto FileIsExist Comprueba la existencia de un archivo FileCopy Copia el archivo original de una carpeta local o compartida a otro archivo FileMove Mueve o renombra un archivo FileReadArray Lee los arrays de cualquier tipo, salvo los arrays literales (string) (puede ser un array de estructuras que no contienen las cadenas ni arrays dinámicos) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos FileReadBool Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo bool FileReadDatetime Lee de un archivo del tipo CSV una cadena de uno de los formatos: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" o "HH:MI:SS" - y la convierte al valor del tipo datetime FileReadDouble Lee un número de doble precisión con punto flotante (double) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos FileReadFloat Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo float FileReadInteger Lee de un archivo binario valor del tipo int, short o char dependiendo de la longitud indicada en bytes FileReadLong Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo long FileReadNumber Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo double FileReadString Lee de un archivo una cadena desde la posición actual del puntero de archivos FileReadStruct Lee de un archivo binario el contenido en una estructura que ha sido pasada como un parámetro FileSeek Mueve la posición del puntero de archivos a una cantidad de bytes especificada respecto a la posición indicada FileSize Devuelve el tamaño de un archivo correspondiente abierto FileTell Devuelve la posición actual del puntero de archivos de un archivo correspondiente abierto FileWrite Escribe los datos en un archivo del tipo CSV o TXT FileWriteArray Escribe los arrays de cualquier tipo (excepto los arrays string) en un archivo del tipo BIN FileWriteDouble Escribe el valor del parámetro del tipo double desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario FileWriteFloat Escribe el valor del parámetro del tipo float desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario FileWriteInteger Escribe el valor del parámetro del tipo int desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario FileWriteLong Escribe el valor del parámetro del tipo long desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario FileWriteString Escribe el valor del parámetro del tipo string desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo del tipo BIN o TXT FileWriteStruct Escribe el contenido de una estructura pasada como un parámetro en un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos FileLoad Lee todo el contenido de un archivo binario especificado en una matriz transmitida de tipos numéricos o estructuras sencillas FileSave Guarda en un archivo binario todos los elementos de la matriz transmitida como parámetro FolderCreate Crea un directorio en la carpeta Files (dependiendo del valor common_flag) FolderDelete Elimina un directorio seleccionado. Una carpeta no vacía no puede ser eliminada FolderClean Elimina todos los archivos en la carpeta especificada

Si el archivo se abre para escritura usando la función FileOpen(), todas las subcarpetas indicadas en la ruta van a ser creadas en caso si no existen.