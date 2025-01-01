DXTextureCreate

Crea una textura en 2 dimensiones a partir de un rectángulo del tamaño indicado, recortado de la imagen transmitida.

int DXTextureCreate(

int context,

ENUM_DX_FORMAT format,

uint width,

uint height,

const void& data[],

uint data_x,

uint data_y,

uint data_width,

uint data_height

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

format

[in] Formato de color del píxel establecido desde la enumeración ENUM_DX_FORMAT.

width

[in] Anchura de la imagen en la que se basa la textura.

height

[in] Altura de la imagen en la que se basa la textura.

data

[in] Matriz de píxeles de la imagen en la que se basa la textura.

data_x

[in] Coordenada X del rectángulo (desplazamiento horizontal) a partir del cual se crea la textura.

data_y

[in] Coordenada Y del rectángulo (desplazamiento vertical) a partir del cual se crea la textura.

data_width

[in] Anchura del rectángulo a partir del cual se crea la textura.

data_height

[in] Altura del rectángulo a partir del cual se crea la textura.

Valor retornado

Manejador para la textura o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().

ENUM_DX_FORMAT